La UEFA califica de "loca, mezquina y egoísta" la posible Superliga impulsada por el Real Madrid

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, valoró este viernes como "mezquina y egoísta" la posible negociación del Real Madrid y la FIFA con un fondo de inversión privado para crear una nueva liga mundial de clubs, un proyecto que, según él, "arruinaría claramente el fútbol en todo el mundo".

"He leído este plan sin sentido. Si hay que creer en ello, proviene de un único presidente de club (no del propietario) y de un único gestor de fútbol. Sería difícil pensar en un planteamiento más mezquino y egoísta", dijo en un comunicado remitido a Associated Press (AP) y al que tuvo acceso Europa Press.

El máximo mandatario de la UEFA respondió así a la noticia publicada por el New York Times y Financial Times, en la que desvelaban unas posibles conversaciones de la FIFA y el Real Madrid con CVC, un grupo de capital privado, como claro desafío a las grandes ligas.

"Esto arruinaría claramente el fútbol en todo el mundo, para los jugadores, para los aficionados y todos los que están relacionados con el juego. Y todo ello en beneficio de un pequeño número de personas", sentenció Ceferin.

Para el presidente de la UEFA, el posible proyecto de la Superliga que supondría mayores ingresos para los grandes clubs del fútbol mundial y que podría haber dado un paso más allá sigue siendo una "idea loca". "Por suerte, todavía queda mucho sentido común en el fútbol para que este tipo de locas ideas tengan éxito. De hecho, es tan descabellado que no puedo creer que alguien lo haya ni soñado", zanjó.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, fue preguntado este mismo viernes en rueda de prensa por una posible salida de LaLiga Santander del club blanco y el francés se declaró "ilusionado" por estar y jugar la liga española, donde los equipos tienen "mucho nivel".