La UEFA clama contra el supuesto plan de Infantino para vender el Mundial: "Nadie es dueño del fútbol"

Archivo - 29 June 2024, Berlin: UEFA President Aleksander Ceferin (l) and FIFA President Gianni Infantino in the stands ahead of the UEFA Euro 2024 round of 16 soccer match between Switzerland and Italy at Olympiastadion Berlin. Photo: Robert Michael/dpa - Robert Michael/dpa - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La UEFA ha clamado contra el supuesto plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender el Mundial de fútbol por participaciones a inversores privados, una información publicada por el diario británico The Times, y ha recalcado que nadie es "dueño del fútbol" y que por ello no es lícito "comerciar" con él.

"Esto traspasa una línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma muy en serio. Lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Y lo mismo deberían hacer todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupe el futuro de este deporte", señaló el organismo rector del fútbol europeo en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Según relata The Times, la FIFA, auspiciada por la entidad bancaria estadounidense JP Morgan, podría crear una empresa para gestionar y vender participaciones de la Copa del Mundo, en la que Infantino sería el comisionado; en esta operación, el organismo rector del fútbol mundial sería el accionista mayoritario, con una privatización de entre el 20 y el 30% del capital de los torneos organizados por la FIFA.

"El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", concluyó la UEFA.

El lunes, Infantino eludía las críticas dirigidas a la FIFA por la organización del reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que concluyó el pasado 19 de julio con el triunfo de España, y respondió con que el fútbol es "más grande que el odio" propagado por sus detractores.