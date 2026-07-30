La UEFA convoca una reunión urgente mientras Infantino defiende los planes de inversión de la FIFA

Archivo - FILED - 24 January 2025, Saxony, Leipzig: UEFA President Aleksander Ceferin speaks on stage during the 125th anniversary of the German Football Association at the Leipzig Zoo Congress Hall. Photo: Hendrik Schmidt/dpa - Hendrik Schmidt/dpa - Archivo

BERLÍN, 30 Jul. (EP/DPA) -

La UEFA ha convocado una reunión con carácter urgente este jueves por la tarde para abordar los planes del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, de incorporar a inversores privados en sus eventos, encabezados por el Mundial de fútbol.

La UEFA ha condenado los planes que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió a última hora del miércoles y que han suscitado reacciones encontradas entre otras confederaciones.

El diario alemán 'Bild' ha informado de que altos cargos, entre ellos el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, debatieron los planes de la FIFA a través de una videollamada de la UEFA el miércoles.

"No debemos perder el apoyo de los aficionados, pero vamos por buen camino para desperdiciarlo. Considero que esto es extremadamente problemático e inaceptable", declaró Neuendorf a la cadena ZDF.

La FIFA había anunciado el martes que inversores privados podrían adquirir alrededor del 20 por ciento de una nueva filial, FIFA Forward Enterprise, valorada inicialmente en 20.000 millones de dólares (17.500 millones de euros).

La empresa poseería los derechos comerciales y gestionaría las competiciones de la FIFA, incluidas las Copas del Mundo masculina y femenina y el Mundial de Clubes. Los críticos han acusado a la FIFA de intentar asegurarse el apoyo mediante pagos lucrativos y han calificado el plan de soborno, chantaje y liquidación del deporte.

Temen que el acuerdo pueda dar lugar a más torneos, equipos y partidos con el fin de aumentar los ingresos y potenciar el valor de las participaciones de los inversores.

Según se ha informado, Infantino se ha comprometido en una carta dirigida a las 211 federaciones miembro -que deben aprobar el plan- a que cada una de ellas reciba 40 millones de dólares (35 millones de euros), con un pago inicial de 20 millones (17,5 millones de euros), si lo respaldan antes del 19 de septiembre. El dinero procederá de un paquete de financiación de 10.000 millones de dólares (8.700 millones de euros).

La UEFA, que había condenado los planes desde el principio, declaró sobre las noticias relativas a la fecha límite. "Hoy nos hemos enterado de la fecha límite que la FIFA ha fijado a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único. Esto lo dice todo lo que hay que saber sobre este plan", indicó.

Añadió que las conversaciones con muchas partes interesadas han puesto de manifiesto que "existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA". "La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos", denunció.

AMENAZA DE BOICOT Y LA POSTURA CHECA

También se especula con que la UEFA, que aportó seis de los ocho equipos clasificados para cuartos de final y a la eventual campeona, España, en el reciente Mundial, podría incluso boicotear los eventos de la FIFA.

Sin embargo, el presidente de la Federación Checa de Fútbol, David Trunda, ha declarado en una entrevista con Sky TV que ve un "impacto positivo".

"Veo los beneficios prácticos que supone para el fútbol checo trabajar en estrecha colaboración con Gianni Infantino y su equipo. Fui elegido hace poco más de un año y, para mí personalmente, todos los proyectos en los que he participado en colaboración con la FIFA han sido muy positivos para el desarrollo del fútbol europeo. Por supuesto, necesitamos más detalles, pero mi opinión personal es que veo el impacto positivo de las intenciones de la FIFA", afirmó.

La confederación asiática y la CONCACAF, que rige la región de América del Norte, América Central y el Caribe, criticaron principalmente que no se les hubiera consultado y la falta de un proceso debido.

El organismo africano, la CAF, anunció que celebraría una reunión de su comité ejecutivo la próxima semana para examinar la propuesta de la FIFA.

"La CAF se compromete a seguir consultando y colaborando con sus federaciones miembro, la FIFA, otras confederaciones de fútbol y las partes interesadas con el fin de apoyar el aumento de los recursos financieros y de otro tipo para el desarrollo y el crecimiento del fútbol en África y en todo el mundo", señaló.

LA DEFENSA DE INFANTINO

Infantino defendió los planes en un mensaje de vídeo difundido el miércoles por la tarde, en el que calificó el proyecto multimillonario de "oportunidad de oro para impulsar el desarrollo de este deporte a nivel mundial".

Infantino rechazó las críticas, afirmando que la propuesta formaba "parte de un proceso democrático" y que requeriría la aprobación de la mayoría de los miembros de la FIFA, así como del Consejo de la FIFA.

Se espera que la propuesta cuente con el apoyo de las federaciones más pequeñas, muchas de las cuales esperan que suponga un aumento significativo de los ingresos.

"Una parte demasiado pequeña del creciente valor comercial del fútbol llega a los ámbitos de este deporte que más lo necesitan", afirmó, argumentando que se necesitaba experiencia adicional para aprovechar ese valor. También trató de tranquilizar a los aficionados, al afirmar que "el deporte que ven y aman no va a cambiar".