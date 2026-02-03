La UEFA ensalza una fase de liga de la Champions con más goles y partidos "más reñidos y más competitivos"

Detail of ball during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between Atletico de Madrid and FK Bodo/Glimt at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 28, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UEFA ensalzó una fase de liga de la Champions 2025-26 en la que se marcaron más goles, un total de 487, con partidos "más reñidos y más competitivos" y destacó también la variedad de nacionalidades de equipos que avanzaron entre los 24 clasificados, este año de 11 países diferentes, frente a los 9 del curso pasado.

En esta fase de liga, se marcaron 487 goles en los 144 partidos disputados, superando los 470 de la temporada pasada en la misma fase y marcando un nuevo récord en la fase de liga. Ese aumento se refleja en la media de 3,38 goles por partido, frente a los 3,26 del curso pasado, y casi todos los goles influyeron en la clasificación.

Y es que la fase de liga ofreció márgenes de victoria más reducidos, con una media de 1,78 goles por partido, frente a los 1,92 de la temporada pasada. "Los partidos fueron más reñidos, más competitivos y más dramáticos en general", destacó la UEFA.

La temporada pasada ningún equipo logró los 24 puntos perfectos en la jornada 8, y dos equipos no consiguieron ni un solo punto, mientras que, en esta edición, el Arsenal fue el único equipo que hizo pleno con ocho triunfos, y todos los equipos de la competición registraron al menos un punto.

Los equipos de los bombos 3 y 4 mejoraron con respecto a la temporada pasada, con una media de 1,21 y 1,10 puntos por partido, respectivamente, frente a 1,19 y 0,99. Los equipos del bombo 2 tuvieron dificultades en comparación con el año pasado (1,38 puntos por partido frente a 1,75); y los equipos del bombo 1 pasaron de 1,82 puntos por partido el curso pasado a 1,97.

La diversidad de los equipos que alcanzaron los 24 primeros puestos también se reflejó en la mayor variedad de países representados: este año avanzaron equipos de 11 naciones diferentes, frente a las 9 del año pasado. Además, hubo menos equipos eliminados después de la séptima jornada, porque "la volatilidad de la clasificación sigue siendo otra característica distintiva de la fase de liga", con nada menos que 309 cambios en la tabla a lo largo de la jornada 8.