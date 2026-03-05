La UEFA informa que no se está considerando "ninguna sede alternativa" a Qatar para la disputa de la Finalissima

Archivo - The Finalissima Trophy during the CONMEBOL - UEFA Women's Champions Cup, Finalissima football match between England and Brazil on 6 April 2023 at Wembley Stadium in London, England - Photo Graham Hunt / ProSportsImages / DPPI - Graham Hunt / Pro Sports Images / Afp7 / Europa Pr

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La UEFA ha comunicado este jueves que la decisión definitiva sobre la Finalissima entre España y Argentina, que tenía prevista disputarse el próximo 27 de marzo en el estadio de Lousail (Qatar) antes de que comenzara el conflicto en Oriente Medio, se tomará como muy tarde la próxima semana y que no se está considerando "ninguna sede alternativa".

"Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región. Se están manteniendo conversaciones con los organizadores locales, que han realizado un enorme esfuerzo para que el partido sea un éxito. Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana", apunta el comunicado de UEFA remitido a Europa Press.

Además, la nota emitida por el máximo organismo del fútbol europeo apunta que, por el momento, "no se está considerando ninguna sede alternativa" y que no harán más comentarios hasta que se tome una decisión definitiva.