La UEFA multa con 30.500 euros al Celta por lanzamiento de objetos y encendido de bengalas en Lyon

March 19, 2026, Lyon, France: Fans of Celta Vigo during the second leg of the UEFA Europa League 2025/26 quarter-final between Olympique Lyonnais and RC Celta de Vigo, Spain, at the Groupama Stadium in Décines-Charpieu, Lyon, on March 19, 2026 - Europa Press/Contacto/Mourad Allili

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La UEFA, a través de su Comité de Control, Ética y Disciplina, ha sancionado con 30.500 euros en total al RC Celta de Vigo por lanzamiento de objetos, encendido de bengalas y uso de un puntero láser por parte de sus aficionados, así como por conducta inapropiada del equipo celeste, durante su reciente partido de Europa League en Lyon (Francia).

Después de una reunión que dicho Comité tuvo el pasado miércoles, la UEFA dio a conocer su multa mediante un comunicado de prensa. La suma de esa sanción corresponde a 15.000 euros por lanzar objetos, 1.500 por los fuegos artificiales, 8.000 por utilizar el puntero láser y 6.000 por esa conducta inapropiada de los futbolistas celestes en el campo.

Ese partido se disputó el pasado 19 de marzo en el Groupama Stadium, era la vuelta de los octavos de final y finalizó con un marcador de 0-2 favorable al Celta contra el Olympique Lyonnais, haciendo bueno los vigueses el 1-1 de la ida y avanzando con ello a la ronda de cuartos.