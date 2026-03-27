La UEFA publica los horarios de las hipotéticas semifinales de Liga de Campeones

Archivo - 25 November 2025, United Kingdom, London: A general view of the UEFA Champions League trophy ahead of the UEFA Champions League soccer match between Chelsea and Barcelona at Stamford Bridge. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La UEFA ha publicado este viernes los horarios de las eliminatorias de semifinales de la Liga de Campeones con el fin de dar "una mayor certeza y permitir una mejor planificación y preparación" a clubes, aficionados y a todas las demás partes interesadas.

Así, si el Real Madrid lograra superar en cuartos de final al Bayern Múnich, se enfrentaría al ganador de Liverpool o Paris Saint-Germain en la eliminatoria de semifinales larga. La ida se disputaría en Anfield o el Parque de los Príncipes el martes 28 de abril, mientras que el partido de vuelta, en el Santiago Bernabéu, se jugaría el miércoles 6 de mayo.

En la otra eliminatoria de semifinales, que seguro contará con un equipo español, FC Barcelona o Atlético de Madrid recibirían a Arsenal o Sporting de Portugal en casa el míercoles 29 de abril, y la vuelta tendría lugar el martes 5 de mayo en Londres o Lisboa.