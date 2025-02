El ugandés Jacob Kiplimo destroza el récord del mundo de medio maratón en Barcelona

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El atleta ugandés Jacob Kiplimo ha batido este domingo el récord del mundo de medio maratón en la eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks 2025, donde el africano, por segunda vez en su carrera deportiva, a fijado una plusmarca mundial, mientras que la keniana Joyciline Jepkosgei ha rebajado la marca femenina de la cita.

En la 35ª edición de la carrera barcelonesa, que reunió a más de 38.000 corredores y corredoras, Kiplimo cumplió con su favoritismo y lideró la carrera en solitario después de dejar atrás a su 'liebre' y a sus rivales antes del kilómetro 5 (13:34), con 15 segundos de ventaja. Pasó por el kilómetro 10 en 26:46, casi un minuto más rápido que el pelotón de élite masculina, liderado por los keniano Geoffrey Kamworory Samwel Mailu.

Ya en el kilómetro 15, Kiplimo iba casi dos minutos (01:58) más rápido que sus perseguidores, y cruzó la meta en 56:42, rebajando el récord del mundo en 48 segundos. Kamworor fue segundo (58:44) y Mailu, tercero (59:40). "No esperaba establecer un nuevo récord del mundo, pero ha sido la carrera perfecta. He ido solo toda la carrera y me he sentido con muy buenas sensaciones", indicó Kiplimo.

En la categoría femenina, Jepkosgei comandó la prueba sin oposición para ser por segundo año consecutivo la mujer más rápida (1:04:11), mejorando en 27 segundos el récord de la cita fijado por ella misma en 2024. Su compatriota Gladys Chepkurui terminó segunda (1:06:25) y la etíope Alemtsehay Bimr Zerihun completó el podio (1:08:19).

El mejor atleta español fue Jorge González Rivera (01:01:52), y entre las mujeres la debutante en la distancia Carolina Robles (01:09:38). La prueba, organizada por el Ajuntament de Barcelona y RPM Sports, contó con un máximo histórico de número total de corredoras, con más de 12.000 mujeres, un 40% respecto al total de participantes y también un 40% de runners internacionales, procedentes de hasta 95 nacionalidades distintas.