Ullrich califica a Pogacar como "el Eddy Merckx de nuestra época"

Archivo - FILED - 22 November 2023, Bayern, Munich: Former professional cyclist Jan Ullrich speaks on stage after the screening of his documentary "Jan Ullrich - Der Gejagte" at the Sendlinger Tor movie theater. Former Tour de France champion Jan Ullrich - Angelika Warmuth/dpa - Archivo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 28 Jul. (EP/DPA) -

El campeón del Tour de Francia de 1997, el alemán Jan Ullrich, ha calificado este martes al cinco veces ganador de la 'Grande Boucle', el esloveno Tadej Pogacar, como "el Eddy Merckx de nuestro tiempo, el mejor de los mejores" después de conquistara su nuevo triunfo este domingo en París.

Ullrich hizo estas declaraciones en una entrevista con las cadenas Ntv/RTL y Sky TV y añadió que "mientras se presente al Tour de Francia y quiera ganarlo, será difícil que otros lo consigan".

Pogacar logró este domingo, de forma contundente, su quinta victoria en el Tour, igualando así el récord de la leyenda belga Merckx, del español Miguel Indurain y de los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault.

"Sigue teniendo hambre de victoria. Nunca ha cometido un error y nunca se pone enfermo", dijo Ullrich, que señaló que los tres objetivos que le quedan a Pogacar en su carrera son ganar el oro olímpico, la Vuelta a España para completar su palmarés de grandes vueltas y la París-Roubaix para haber ganado todos los 'Monumentos'.

Se especula con que Tadej Pogacar participará en la Vuelta de este año, que se disputa del 22 de agosto al 13 de septiembre.

Ullrich es el único alemán que ha ganado el Tour, en 1997. Su carrera terminó en 2006, cuando fue expulsado del Tour antes de su inicio tras ser relacionado con el médico español Eufemiano Fuentes, implicado en la llamada 'Operación Puerto'.

Ullrich confesó mucho más tarde haber consumido sustancias prohibidas, al igual que su antiguo rival, el estadounidense Lance Armstrong, al que se le retiraron sus siete triunfos en el Tour.

Armstrong también ha elogiado a Pogacar, afirmando en el podcast 'The Move' que el esloveno es "el mejor de todos los tiempos". "Le daría una paliza a Lance Armstrong", afirmó el estadounidense.