Ultimátum del Ayuntamiento al Valencia: o da pasos para el nuevo Mestalla o el 15 de enero caduca o se sustituye la ATE

El alcalde de València, Joan Ribó, (c), y los vicealcaldes Sandra Gómez y Sergi Campillo. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

El Ayuntamiento exige al Valencia CF que dé "un paso concreto" para la construcción del nuevo Mestalla, ya que el 15 de mayo acaba el plazo para que el promotor cumpla con sus obligaciones, y si no lo hace, la reglamentación es "clara" con la "sustitución o caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE)" que contempla esta instalación.

Así lo ha manifestado el alcalde, Joan Ribó, en declaraciones a los medios junto a los vicealcaldes, Sandra Gómez y Sergi Campillo. El primer edil ha evidenciado la preocupación del consistorio por que no haya ninguna señal que la propiedad del València para acabar el nuevo estadio.

"No voy a poner una línea roja, pero si no se hace nada el 15 de mayo tenemos una ley que cumplir", ha advertido Ribó, que ha garantizado a los miles de aficionados del club 'che' que el Ayuntamiento "se pone serio" dentro de sus competencias. "La ley obliga a estos tiempos y si no se cumplen hay una serie de medidas; el tiempo se acaba", ha insistido el alcalde, que ha instado a los responsables del Valencia a que "se lo piensen muy bien".

Por su parte, Sandra Gómez ha hecho notar que una vez resuelta o sustituida la ATE "no quiere decir que se vaya a quedar ahí", puesto que todo constructor tiene obligaciones. Estas, ha precisado, serían o construir o derribar. Lo que no se va a "consentir", ha aseverado, es que el campo quede inacabado porque sería "un peligro" y "una mala imagen".