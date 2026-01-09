Umar Sadiq: "Lo más importante es ayudar y devolver al Valencia CF donde se merece"

El nuevo jugador del Valencia CF, Umar Sadiq, en rueda de prensa en su presentación - LÁZARO DELA PEÑA/VCF

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero nigeriano Umar Sadiq ha asegurado este viernes en su presentación ante los medios como nuevo refuerzo del Valencia CF que su compromiso con el club es total y que su objetivo principal es contribuir al crecimiento del equipo para devolverlo al lugar "donde se merece" estar.

"Lo más importante es ayudar al equipo en el día a día y devolver al Valencia CF donde se merece", declaró Sadiq, delantero centro internacional con Nigeria, en su comparecencia oficial tras firmar su contrato con la entidad valencianista hasta 2028.

El atacante explicó que su regreso al club, en el que estuvo cedido de enero a junio de 2025 por parte de la Real Sociedad, fue posible gracias al esfuerzo conjunto de todas las partes y el visto bueno de los 'txuri-urdines', con quien en este primer tramo de la temporada ha jugado 7 partidos entre Liga y Copa del Rey, con 1 gol y 2 asistencias pero sin demasiado protagonismo.

"Estoy muy feliz de volver aquí. Es un placer estar aquí y representar al Valencia CF. Me siento como en casa y querido y eso me motivó más para venir. El club siempre insistió en traerme aquí. Desde el día uno me enamoré del club y de sus aficionados", señaló.

Sadiq se mostró preparado para incorporarse ya a la dinámica del equipo y enfatizó su estado tanto mental como físico. "Estoy bien, tanto mental como físicamente. Hoy ya les he dicho que estoy listo para trabajar desde ya", comentó, preparado para poder debutar este sábado contra el Elche CF en Mestalla.

Sobre la influencia del entrenador, Carlos Corberán, el delantero destacó la confianza que éste le brindó anteriormente. "El mejor entrenador para los jugadores es el que te da oportunidades y él me las dio la temporada pasada. Corberán me puede dar ese impulso para sacar lo mejor de mí", añadió.

También detalló que su llegada se venía gestando desde hace meses. "Durante el verano estuve a punto de volver, aunque no se llegó a un acuerdo. Lo importante es que estoy aquí y ha sido gracias al esfuerzo de todos", indicó.

Sadiq explicó que ha seguido al equipo en la pasada temporada y que incluso ha tenido contacto con algunos de sus nuevos compañeros antes de su incorporación. "He estado en contacto con mis compañeros para desearles suerte. He visto casi todos los partidos del Valencia CF cuando he podido", afirmó.

Además, hizo referencia a su relación con Largie Ramazani, con quien ya coincidió anteriormente en la UD Almería, donde ambos formaron una destacada dupla ofensiva antes de tomar caminos diferentes en sus carreras. "Lo conozco desde hace tiempo, es un buen compañero y pienso que puede ayudar al equipo", señaló Sadiq sobre el extremo belga, ahora también en el Valencia CF.