Umtiti anuncia su retirada a los 31 años

Archivo - Samuel UMTITI of Lille during the French championship Ligue 1 football match between LOSC Lille and Stade de Reims on September 26, 2023 at Pierre Mauroy stadium in Villeneuve-d'Ascq near Lille, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / Dppi / Afp7 / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa francés Samuel Umtiti, jugador del FC Barcelona entre 2016 y 2023, ha anunciado este lunes su retirada del fútbol a los 31 años, tras una carrera en la que ha conquistado un Campeonato del Mundo, en Rusia 2018, así como diversos títulos, la mayoría con el conjunto azulgrana.

"Después de una intensa carrera con sus altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada. Me gustaría dar las gracias a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores que he podido conocer. Gracias, Olympique de Lyon; gracias, FC Barcelona; gracias, Lille; gracias, Lecce; gracias, Francia. Y gracias a todos los seguidores por vuestro apoyo", escribió en su cuenta de la red social Instagram.

El central se formó en las categorías inferiores del Olympique de Lyon, donde militó hasta 2016, cuando llamó la atención del Barça, entonces dirigido por Luis Enrique. Como culé, alzó dos Ligas, tres Copas del Rey y dos Supercopas de España en seis temporadas, aunque una grave lesión de rodilla lastró su estancia en la Ciudad Condal.

Tras una cesión al Lecce, Umtiti regresó a Francia de la mano del Lille, equipo con el que solo pudo disputar 13 encuentros en su primera temporada y en el que no pudo jugar durante la segunda debido a sus problemas físicos.

La selección francesa, con la que triunfó en Rusia 2018 y cayó en la final de la Eurocopa 2016, agradeció su trabajo realizado con el combinado nacional. "Nuestro campeón del mundo 2018, Samuel Umtiti, ha decidido colgar las botas a los 31 años. Felicidades por tu gran carrera, Sam, y gracias por todo lo que has dado al equipo francés", indicó en redes sociales.