Fútbol.- Umtiti: "Me encantaría acabar en el Barça, pero tengo que jugar y ganar

El jugador del FC Barcelona Samuel Umtiti reconoce que le "encantaría" terminar su carrera futbolística vestido de blaugrana pero matizao que, a su edad, necesitar "jugar" y "ganar títulos" siendo importante en el equipo.

"Nunca se sabe, puede ser, yo no lo sé. Me encantaría, me gustaría acabar mi carrera aquí en el Barça pero bueno, soy joven, ¿eh? Tengo tiempo y tengo que jugar, jugar y jugar y ganar títulos", manifestó en declaraciones a 'Futbolmanía TV' tras un acto con la firma Puma recogidas por Europa Press.

El campeón del mundo ve necesario jugar asiduamente y ser parte del once habitual, como sucedía hasta antes de su periplo de lesiones y molestias. En esta temporada, el central ha jugado únicamente tres jornadas, aunque las dos últimas siendo titular por ausencias de compañeros como Gerard Piqué o Clément Lenglet.

Una lesión en el pie y las recurrentes molestias en la rodilla le privan de poder luchar por una titularidad que está en manos de su compatriota, que aprovechó la oportunidad para arrebatarle un puesto que Umtiti parecía tener en su poder.

Desde que llegó al FC Barcelona en verano de 2016, procedente del Olympique de Lyon, Umtiti ha tenido importancia en el equipo. Suma 101 partidos hasta el momento, pero el año pasado ya jugó únicamente 15 encuentros en toda la temporada al empezar su calvario de lesiones.

En la entrevista, en una retahíla de preguntas rápidas, el central asegura que su sueño ahora mismo es ganar la Liga de Campeones, antes que repetir un segundo Mundial con Francia.

Además, entre risas, advierte que su lugar favorito en Barcelona es la Ciutat Esportiva Joan Gamper, lugar donde debe trabajar para recuperar esa titularidad que mantenga activas sus ganas de terminar su carrera en el Barça.