Unai Emery: "El objetivo es darle continuidad a lo que hicimos en Kiev"

El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, aseguró que este jueves tienen la intención de "darle continuidad" al juego que mostraron la semana pasada y que les dio una buena ventaja de 0-2 ante el Dinamo Kiev ucraniano y firmar "un partido completo" para lograr un pase a cuartos de final que aún no da por sentenciado porque su rival ya demostró hace una semana su peligro.

"El objetivo es darle continuidad a lo que hicimos allí, donde logramos un buen resultado y muy trabajado, y donde también conocimos su capacidad de contragolpe e individual de ciertos jugadores suyos. Tenemos que empezar desde el minuto uno dando continuidad a lo de la ida, respetarles al máximo y pensando en salir a ganar el partido", señaló Emery este miércoles en rueda de prensa.

El técnico vasco celebró haber dado "continuidad" en Ipurua a su partido del pasado jueves. "Toda victoria en cualquier competición nos ayuda a sentir que estamos vivos y ahora necesitamos reafirmarlo en Liga", indicó.

"En Liga Europa llevamos una trayectoria muy buena, pero no en Liga, así que ante el Dinamo tenemos muchos retos a nivel de juego, de mantener la regularidad de ganar y de sentirnos fuertes y cómodos en casa que en esta parte de la temporada nos está costando más", remarcó.

El irundarra no esconde que durante la temporada han tenido "la sensación de tener pocas veces un marcador solvente" y por eso no se fía de la ventaja lograda en la ida, sobre todo tras la experiencia vivida en la anterior ronda con el Salzburgo. "Con el mismo resultado nos puso las cosas difíciles, consiguió marcar y en la segunda parte tuvo alguna situación para poner la eliminatoria con la opción de poder perderla", subrayó.

Por ello, apeló a no salir confiados. "El respeto es la primera piedra para construir un resultado a nuestro favor", señaló. "El objetivo es hacer partido completo, no dar sensación de que lo tenemos encarrilado, mostrar solvencia desde el principio y ser agresivos para demostrar que estamos preparados para todo lo que venga en cuanto a dificultad", advirtió.

Emery sabe que el 0-2 de Kiev les da "ventaja". "Pero esto es sólo el 50 por ciento jugado y hay que recordar las ocasiones que tuvieron ellos y las situaciones en la que nos exigieron defensivamente. El Dinamo vendrá a jugar sus bazas y a aprovechar sus momentos", recalcó.

Además, afirmó que la "fuerza" del Villarreal "va a ser el equipo" y que la línea que han llevado esta campaña ha ido marcada "siempre en función de encontrar rendimiento". "Jugamos en un momento de la temporada importante, es un privilegio jugar estos octavos y tengo que poner un once para dar continuidad a lo que hicimos allí, y si entra algún cambio no será por cansancio o por rotaciones. Hay algunos jugadores con pequeñas molestias y esos serán los únicos motivos por los que uno no juegue", sentenció respecto a su once.