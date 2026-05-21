Unai Emery: "Somos los reyes juntos, me siento muy agradecido"

Unai Emery, Aston Villa - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, valoró "la ambición" del equipo inglés para creer en el proceso de los últimos años hasta coronarse este miércoles campeón de la Liga Europa, en una gran final en Estambul sobre el Friburgo (0-3), pensando en ser "protagonistas" el próximo año en la Champions.

"La ambición del club es muy importante. Da sentido al proceso, y cómo hemos conseguido este título. Cómo nos hemos hecho más fuertes. Mi sueño era jugar en Europa, ganar. Lo hemos conseguido, la experiencia que estamos teniendo es muy importante para ser mejores. Este club echaba de menos un trofeo, conseguir esto nos hace muy contentos, pero no queremos parar", dijo en rueda de prensa.

El técnico español confesó la alegría por dar al Villa su segundo título continental 44 años después, y seguir haciendo historia con un equipo que confió en él hace cuatro temporadas. "El año que viene jugaremos la Champions y es un gran desafío. Queremos disfrutarlo, contra los mejores, estamos orgullosos. Intentaremos ser protagonistas como hoy", afirmó.

"Estoy muy contento y agradecido de los clubes en los que he estado. Sin ellos no sería exitoso en esta competición. Igual pasa con Aston Villa, primero gracias a los propietarios. Acepté el reto de desarrollarlo como estamos haciendo, pero ellos apoyaron, igual que los aficionados. Por supuesto, estoy muy agradecido a los jugadores, porque necesitaba buenos jugadores. Ellos han seguido la ambición del club, la mía, ellos son protagonistas", añadió.

Después de ganar su quinta Copa de la UEFA, como se llamaba antiguamente, Emery no quiso el premio de manera individual. "No me siento el rey, me siento muy agradecido. Somos los reyes juntos, tengo mi responsabilidad, pero no puedo decir que sea yo el protagonista de esta competición", apuntó.

Por otro lado, el preparador vasco destacó que estuvieron "siempre organizados" en una final que pareció fácil pero que no lo fue. "Ganar es muy difícil, ganar una final es muy difícil. Muchos favoritos no llegaron a la final. Friburgo es un buen equipo. Nuestra prioridad es respetar la competición. No nos sentíamos favoritos, lo teníamos que demostrar en el campo en caso de serlo", zanjó.