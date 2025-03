Unai Simón: "Me gusta parar el penalti cuando lo adivino"

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección español Unai Simón reconoció cierta "rabia" por no detener algún penalti más este domingo pese a su decisiva actuación en el pase a semifinales de la Liga de Naciones, con el triunfo desde los once metros sobre Países Bajos en Mestalla.

"Es normal después de este partido y de este rival disfrutar de la victoria. Tenemos que pensar que todavía quedan tres grandes selecciones por delante. Estamos muy contentos y ojalá poder seguir adelante en este campeonato", afirmó en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

"Estudiamos a los rivales. Sabíamos que Van Dijk le pegaba fuerte y alto a ese lado. Me ha dado mucha rabia. Me gusta que cuando lo adivino, lo pare. El de Simons del partido también me ha dado mucha rabia. El segundo sabía que tenía ese lado marcado pero se me ha colado por debajo del brazo. Hay que reaccionar en pocos segundos y no me ha dado tiempo. Empezar tirando como segundos tiene más lastre. Al final nos ha salido bien. Hemos tenido muy buenos lanzadores y nos hemos llevado la victoria", explicó.

Simón detuvo al menos el de Donyell Malen que dio la opción a Pedri de sentenciar el pase a una semifinal donde España se medirá con Francia. "Sabemos que esta competición te enfrenta a las mejores selecciones de Europa. Nos hemos enfrentado a un gran equipo como Países Bajos y ahora ya tendremos tiempo para analizar a Francia. Ya lo conocemos de la Eurocopa y de una final en Nations League. Siempre es un partido muy bonito de ver para el espectador y lo disfrutaremos", terminó.