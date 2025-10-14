Unai Simón: "Nos quedó una espinita clavada en el anterior Mundial con Marruecos"

VALLADOLID, 14 Oct. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Manu Polo) -

El portero internacional español Unai Simón ha comentado este martes que el reto de jugar un Mundial es "muy bonito" y "un sueño" para cualquier jugador, y que en la última Copa del Mundo se les quedó "una espinita clavada" por la eliminación en los octavos de final ante Marruecos, y que por ello no pueden relajarse porque cualquier rival puede hacerles "daño" si no está "al 100%".

"Si en algún momento nos relajamos y creemos que está todo resuelto, es cuando cometemos el error. Lo que tenemos por delante es muy bonito y un sueño. Todos queremos jugar desde pequeños un Mundial, y nos quedó una espinita clavada en el anterior con aquel partido con Marruecos", afirmó el portero internacional español tras la victoria de la selección ante Bulgaria en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Unai Simón recalcó que quieren demostrar a la afición que son capaces de poder clasificarse "con solvencia", de poder estar en un Mundial y "competir contra cualquiera". "Vamos en buena dinámica pero no nos podemos relajar porque, en cualquier momento que no estás al 100%, te puede hacer daño cualquier rival", añadió.

El vitoriano apuntó que pueden "competir a cualquier selección" pero que en cualquier momento de "flaqueza o debilidad" que tengan lo van a "pagar caros". "En ese sentido, tenemos que seguir concentrados al 100%. Los dos partidos que nos quedan de clasificación y ojalá todos los posibles en el mundial", agregó.

El meta del Atlhetic Club catalogó como algo "muy positivo" el nivel de la defensa española. "No es por hacer bien las cosas en defensa, sino por hacerlas bien en ataque, por tener mucho balón, por presionar en campo rival y porque cada vez que perdemos el balón en el campo rival lo robamos rápido", subrayó.

Sobre la racha histórica de partidos sin perder que ha igualado España el meta español confesó que son "datos bonitos" que "gusta escuchar". Y destacó como mayor virtud de este equipo es el "orden ataque" que permite "poder presionar" rápidamente.