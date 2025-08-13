Unai Simón y el Villarreal-Barça en Miami: "Me parece una falta de respeto a los aficionados"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero del Athletic Club Unai Simón ha afirmado este miércoles que la disputa del partido de Liga entre Villarreal y FC Barcelona en Miami le parece "una falta de respeto a los aficionados" porque considera que el fútbol "forma parte" de los socios y que cree que no sería factible hacerlo en un partido de su club.

"El fútbol forma parte de los aficionados y de los socios. Son los que nos han llegado a donde estamos ahora. Nosotros somos la cara visible en el campo pero al final si no fuese por ellos el fútbol no existiría. Si le tocase al Athletic ir a Miami o donde fuese no lo vería factible, hay muchos aficionados que no pueden. Me parece una falta de respeto a los aficionados", sentenció el guardameta internacional español del Athletic en rueda de prensa.

Unai Simón también valoró la renovación de Nico Williams por 10 años, algo que "habla muy bien" del Athletic y de la "ilusión" y el "proyecto" que tiene el club. "Ha priorizado el Athletic a otros clubes tops mundiales, esto también habla del buen hacer que tiene nuestra gente y nuestra afición. Además tiene una repercusión enorme para los chavales que vienen del filial, para que vean que en el Athletic también se puede ser un top mundial, disfrutar del fútbol y aspirar a cosas muy grandes", agregó.

Sobre la temporada que arranca el próximo domingo, el internacional español afirmó que vienen de dos años "muy buenos" y que quieren seguir en esa dinámica de "hacer cosas grandes". "Vamos a disfrutar de las competiciones que tenemos por delante como son la Copa, la Liga, la Supercopa y la Champions, que a todos nos hace mucha ilusión y que tenemos muchas ganas de que empiece ya", apuntó.

"El objetivo siempre ha sido entrar en Europa y alcanzar la posición más alta en la tabla. A partir de ahí, en Copa del Rey y Champions intentaremos llegar lo más lejos posible. El año pasado no imaginamos llegar a unas semifinales europeas", agregó uno de los pesos pesados del vestuario del Athletic Club.

Por último, alabó a uno de los jugadores que suenan para reforzar la zaga rojiblanca y con el que ha compartido vestuario en la Selección, Aymeric Laporte: "Es un central top, he compartido con él Eurocopa y Nation League y creo que la contundencia, la solidez y el juego que tiene, más allá del carisma, da mucha confianza a todo el equipo. Por la manera que tiene jugar y defender es un jugador top", concluyó.