La Unión Granadinista de aficionados del Granada CF condena los incidentes con la afición del Cádiz

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma independiente de aficionados del Granada CF Unión Granadinista ha mostrado su "más rotunda" condena este lunes tras los incidentes ocurridos el pasado sábado "entre grupos radicales vinculados a las aficiones" de este club y el Cádiz CF, antes del encuentro de ambos equipos en la ciudad de la Alhambra en Segunda División.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, la Unión Granadinista ha dicho sumarse a los comunicados emitidos por las federaciones de peñas de ambos clubes, que, "con responsabilidad y compromiso, han rechazado unos hechos que nada tienen que ver con los valores del fútbol ni con el sentimiento de sus verdaderas aficiones".

"Defendemos una convivencia pacífica y respetuosa entre hinchadas, basada en el compañerismo, el orgullo de nuestros colores y el disfrute del fútbol como un espacio de unión, nunca de enfrentamientos" desde la base de que este deporte "debe ser una fiesta para todos, y los aficionados, su mejor reflejo".

PELEA MULTITUDINARIA CON PALOS

A raíz de la pelea multitudinaria en las inmediaciones del Nuevo Los Cármenes en las horas previas al partido del sábado, la Policía Nacional informó de una serie de diligencias como la identificación de 49 personas, con la apertura de tres actas por supuesta posesión de drogas y otras tres por armas (un puño americano, un anillo triple puntiagudo y un palo).

Se abrieron dos actas por la presunta comisión de desórdenes públicos, se intervinieron 34 palos y una bandera. La luna de un vehículo policial resultó dañada y no se registraron heridos ni detenidos.