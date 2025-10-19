El United asalta Anfield y agrava la crisis del Liverpool

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United venció nueve años después al Liverpool en Anfield este domingo (1-2) en la jornada ocho de la Premier, una campanada 'red devil' que supone la cuarta derrota seguida de los 'red', mientras que el Aston Villa remontó (1-2) al Tottenham.

El portugués Ruben Amorim celebró quizá su mejor momento en la tortuosa etapa como técnico del United, para verse a un punto de la zona europea, superando al campeón de la Premier en su casa con un ejercicio de resistencia y fe, y algo de rédito tras la millonaria inversión este verano. Uno de esos fichajes, Bryan Mbeumo, adelantó a los visitantes a los dos minutos.

El Liverpool apenas tuvo reacción y no se metió en el partido hasta el 1-1 de Cody Gakpo ya en el minuto 78. Sin embargo, Harry Maguire cabeceó un balón llovido en el área para hacer el 1-2 que no fue capaz de empatar el equipo 'red'. Los de Arne Slot encajaron su tercera derrota seguida en Premier, más otra en 'Champions', para quedarse a cuatro puntos del líder Arsenal.

Además, el fútbol inglés dejó este domingo la victoria importante del Aston Villa sobre el Tottenham a domicilio. El equipo de Unai Emery alargaron su buena dinámica a costa de unos 'Spurs' que fallaron a las primeras posiciones, a pesar de que los londinenses se adelantaron con el 1-0 de Rodrigo Bentancur.

Un gran zapatazo de Morgan Rogers fue el empate de los 'Villanos' aún en el primer tiempo y Emiliano Buendía, su tercer gol en los últimos cuatro partidos, hizo el tanto de la victoria en el minuto 77. El Tottenham se queda fuera de zona europea mientras el Aston Villa, que no ganó en liga hasta la sexta jornada, ve ya el quinto puesto a dos puntos.