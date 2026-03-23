La Universidad Politécnica de Madrid inviste este martes doctor honoris causa a Rafa Nadal

Archivo - Rafa Nadal attends during the presentation of the Spin&Swing initiative by the Rafa Nadal Foundation and Cantabria Labs, at the Real Club de Campo Villa de Madrid on February 10, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafael Nadal, ganador de 22 'Grand Slams' y exnúmero uno del mundo, será investido este martes 24 de marzo doctor honoris causa, máxima distinción que concede una institución académica, por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Según informó la universidad, el acto estará presidido por el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Óscar García Suárez, y se celebrará a partir de las 17.00 horas en el Rectorado de la UPM. Además, durante el acto, Javier Durán, profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la UPM, actuará como padrino e impartirá la 'laudatio'.

"Este nombramiento, a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPM, es un reconocimiento a Rafael Nadal, considerado el mejor deportista español de todos los tiempos", recalcó la UPM, que destacó del balear sus 22 títulos de 'Grand Slam', el haber sido número uno del mundo, o sus dos medallas de oro olímpicas.

La universidad subrayó que el de Manacor, "además de ser una figura indiscutible del deporte, también ha destacado en su vida por la proyección de unos valores humanos ejemplares, basados en el esfuerzo y la perseverancia, cualidades que lo han convertido en un referente dentro y fuera de las pistas de tenis".

"Estos valores coinciden plenamente con los principios de excelencia, integridad, trabajo y solidaridad que la Universidad Politécnica de Madrid transmite a sus estudiantes y a la sociedad", sentenció la UPM sobre el extenista, también investido honoris causa el año pasado por la Universidad de Salamanca.