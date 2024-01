La Universidad de Riad culmina la formación de la RFEF para entrenadoras y jugadoras de Arabia Saudí

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) culminó este viernes sus distintas sesiones formativas con entrenadoras y jugadoras de Arabia Saudí, con motivo de la Supercopa de España y que están enmarcadas en la campaña 'El fútbol es el camino/Football is the way', impulsada por el departamento federativo de Igualdad y Sostenibilidad.

Tras el encuentro que tuvo lugar en Yeda con la selección absoluta saudí y la visita y prácticas en los campus, este viernes fue la Universidad de Riad el centro de dicha actividad formativa. En ella, las entrenadoras recibieron detalles sobre el fútbol femenino en España, el modelo que hizo a la 'Roja' campeona del mundo.

Acorde a una nota de prensa de la RFEF, se realizaron "charlas motivacionales" a cargo de Thais Henríquez, vocal de la Junta Directiva de la RFEF, y también hubo "instrucción formativa y prácticas en el campo", en este caso impartidas por la Escuela de Entrenadores de la RFEF.

"Hemos podido ofrecer lo que hacemos en España, ellas lo tienen como referente, son muy participativas, tienen ganas e interés y eso dice mucho", dijo Montse Tomé, seleccionador española absoluta. "Esto va a conseguir que se pueda visibilizar más el fútbol femenino", concluyó Tomé.