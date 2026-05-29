UPN denuncia al Athletic ante el Comité de Competición por la nueva camiseta que incluye a Navarra en 'Euskal Herria'

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha anunciado este viernes que su formación ha presentado una denuncia ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la nueva camiseta del Athletic Club, que incluye un mapa de 'Euskal Herria' en el que se incorpora a Navarra.

El Comité de Competición Profesional es el órgano encargado de resolver cuestiones relativas al régimen disciplinario deportivo y la vulneración de reglas de juego y de competición. UPN registró la denuncia el jueves, pero se desconocen los plazos en los que este órgano podría tomar la decisión.

La presidenta de los regionalistas, Cristina Ibarrola, ha afirmado que están "obligados como partido a defender la identidad de Navarra". UPN ha dado este paso ante la "inacción y la falta de respuesta" del club a la petición trasladada formalmente desde las filas foralistas para que la entidad tomara la decisión de eliminar el mapa de 'Euskal Herria', que incluía también una ikurriña.

Ibarrola ha considerado que la inclusión de Navarra en ese mapa es contraria a las Reglas de Juego de la IFAB (International Football Association Board), asociación internacional que determina las reglas del juego, y a la normativa federativa aplicable, así como por su "inequívoca carga político-identitaria susceptible de quebrantar el deber de neutralidad exigible en las competiciones deportivas".

"No vamos a mirar para otro lado, como ha hecho el Gobierno de Navarra, ante el incumplimiento de las normas y de la enorme jurisprudencia emanada de los tribunales, que avala nuestra denuncia y que señala que el uso del mapa de 'Euskal Herria' con Navarra dentro opera como mensaje político de integración territorial y que, en el marco constitucional vigente, tal representación vulnera la realidad jurídico-administrativa e institucional de la Comunidad foral de Navarra", ha expuesto Ibarrola.

La presidenta de UPN respetará "la resolución que se adopte sobre esta cuestión por los órganos de la justicia deportiva competentes". *"Pero ya anunciamos que agotaremos todas las vías posibles para defender la legalidad y las normas vigentes", ha añadido.

En ese sentido, ha señalado que, si la resolución del Comité de Competición no es favorable, "el segundo paso será el Comité de Apelación de la RFEF". "Y si no, en el ámbito administrativo nos queda también el Tribunal Administrativo del Deporte, que depende del Consejo Superior de Deportes, y agotadas estas vías, están los tribunales de justicia", ha recalcado.

Cristina Ibarrola ha asegurado que el mapa de 'Euskal Herria' en la camiseta del Athletic "resulta incompatible" con la prohibición de mensajes políticos en el equipamiento, establecida por la Regla 4.5 de las Reglas de Juego de la IFAB, y las previsiones del Reglamento de Competiciones de la RFEF, en particular sus artículos 183, 184 y 185.3.e, en cuanto que prohíben la incorporación de logotipos, anagramas y mensajes de contenido político y condicionan la publicidad permitida a límites estrictos de compatibilidad con los valores y reglas del fútbol organizado.

"Debemos evitar el uso del fútbol profesional como vehículo de mensajes políticos que lesionen la convivencia o que, en el caso concreto aquí denunciado, proyecten una imagen de integración territorial de la Comunidad foral de Navarra en una realidad político-territorial distinta de la reconocida por el ordenamiento jurídico vigente", ha aseverado la presidenta de UPN.

Cristina Ibarrola ha manifestado que la decisión de la formación regionalista "podrá compartirse más o menos", pero que no les quedaba "otro remedio que actuar así". "Estamos obligados a defender la identidad de Navarra y su realidad institucional diferenciada, porque nacimos para eso. No denunciarlo no sería coherente con lo que expresamos cuando surgió la polémica ni sería congruente con nuestra esencia, sin olvidar que decepcionaríamos a la gran mayoría de navarros que no está de acuerdo con esta utilización", ha destacado.

A este respecto, ha recordado que "muchos aficionados navarros del Athletic" les han manifestado que "no respaldan la imagen utilizada". "Lo primero que queremos dejar claro es que tomamos la decisión desde el más absoluto respeto hacia quien se sienten 'leones' y hacia la afición en su conjunto, que no tiene la culpa de la decisión adoptada por la dirección del club", ha advertido.

La denuncia que ha presentado UPN ante el Comité de Competición, órgano previsto en el convenio de coordinación RFEF-LaLiga, recoge, entre otras alusiones a la doctrina judicial, que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha determinado que la obligación de neutralidad exige evitar no solo signos "nítidamente partidistas", sino también los que para un ciudadano medio presenten "serias dudas de partidismo" o "apariencia de posicionamiento político".

Igualmente, afirma que "no se puede desconocer la notoria actividad política que pretende la integración de Navarra en la Comunidad Autónoma vasca" y que "el escudo, como símbolo, supone el envío de un mensaje visual al receptor" cargado de significados, que no se limita a una finalidad ornamental.

En el mismo sentido, añade el escrito, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco señala que al término 'Euskal Herria' "se le suma con frecuencia otro de alcance ideológico y performativo de las actuales estructuras políticas territoriales que diferencian la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad de Navarra", lo que, unido a la correlación iconográfica, refuerza el carácter político del mensaje.

A la vista de todo lo expuesto, sostiene UPN, cabe concluir que la incorporación de dicho mapa o anagrama junto a la ikurriña en la equipación del Athletic Club "vulnera la realidad jurídica, política, administrativa y social de Navarra, al presentar a la Comunidad foral como parte de una entidad territorial que no existe jurídicamente y que no se corresponde con su estatus reconocido en la Constitución Española y en la Lorafna".