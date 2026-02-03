Uriarte: "Valverde es la persona idónea para sacarnos de esta situación, a día de hoy"

Archivo - Jon Uriarte, presidente del Athletic Club. - ATHLETIC CLUB - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha comentado este martes que Ernesto Valverde es la persona "idónea" para sacar al equipo de la situación compleja en la que se encuentran en Liga, así como uno de los mejores entrenadores de Primera División, y ha confesado que el equipo está "lejos de los objetivos" que se marcaron a principio de temporada.

"Ernesto Valverde es la persona idónea para sacarnos de esta situación, a día de hoy. Pero como él mismo dijo, son los resultados los que nos han traído aquí. Estamos lejos de los objetivos que nos marcamos al principio de temporada y estamos sólo a tres puntos del descenso y además hemos conseguido sólo 16 puntos de los últimos 59 y dos de los últimos 18", afirmó el presidente del Athletic Club en la rueda de prensa para hacer balance de lo que se lleva de temporada.

Uriarte apuntó que Valverde está "capacitado" para darle la vuelta a la situación. "Es uno de los mejores entrenadores de la liga por su amplia experiencia afrontando, también, situaciones malas como la que estamos viviendo en el Athletic. Tiene un conocimiento profundo de la plantilla", destacó.

Además, agregó que ven a el 'txingurri' con "energía". "Tanto el club como los jugadores creen en él. Los jugadores apoyan a muerte a Ernesto y confían a ciegas en su trabajo. Aun así, todos sabemos que tenemos que mejorar mucho", subrayó.

"Nuestra posición en liga es muy mala y que tenemos que reaccionar para enderezarla. Esta es la máxima prioridad del club a día de hoy, salir de esta espiral negativa en la que estamos inmersos. Tenemos que darlo todo pelear a muerte en el corto plazo para conseguir 42 puntos cuanto antes", analizó el máximo mandatario del club rojiblanco.

Por último, Uriarte mostró máxima confianza en la plantilla y el entrenador. "Tenemos una plantilla competitiva y que está preparada para dar la vuelta a esta situación, y lo ha demostrado en las últimas temporadas en las que hemos sido capaces de competir, incluso con bajas, contra grandísimos rivales. No tengo duda de que estos jugadores van a sacar la situación", expresó.

Por otro lado, el director deportivo del Athletic Club, Mikel González, acentuó el "compromiso" de Nico Williams con el club. "Su prioridad absoluta es el Athletic Club, por delante del Mundial. Así me lo ha trasladado a mí personalmente", aseguró.

Sobre la pubalgia que sufre el internacional español dijo que es "muy compleja" porque tiene afectaciones diferentes. "En verano estaba muy recuperado, pero en septiembre sufre una lesión en el aductor izquierdo con la selección española, que es la que lleva arrastrando durante toda esta temporada", manifestó.

"El jugador está compitiendo por debajo de su 100% debido a su lesión, jugando con dolor o limitaciones. Hemos ido realizando diferentes tratamientos, priorizando siempre tener disponible al jugador para perjudicar lo menos posible al equipo, pero a día de hoy no ha funcionado. Se han consultado y visitado a diferentes especialistas", reseñó sobre el tratamiento llevado a cabo por el '10' rojiblanco.

En cuanto a la decisión de no pasar por el quirófano, explicó que "no se suelen operar", porque no es "una solución clara e inequívoca". "Puede tener consecuencias negativas, entre ellas la pérdida de velocidad y de aceleración, y el tiempo de recuperación se estima entre 3 y 6 meses. Pero si esto no da resultado, sí valoramos parar unas semanas para realizar un tratamiento de fortalecimiento de la zona afectada", concluyó.