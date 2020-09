Uribes: "¿Público en los estadios? Dependerá de criterios sanitarios"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, reiteró que en la asistencia de público a los estadios de fútbol de LaLiga Santander y SmartBank en esta temporada 2020-21 prevalecerán "en última instancia" siempre los criterios sanitarios, y expresó su deseo por que triunfe la candidatura hispanoportuguesa para el Mundial de 2030.

"En el deporte federado no profesional hemos garantizado que haya público porque si no esos clubs pequeños no pueden subsistir. En LaLiga y la ACB, veremos. En última instancia va a haber un argumento fundamental de carácter sanitario. Los estadios de fútbol tienen la dificultad del tamaño. Va a depender de criterios sanitarios", insistió en declaraciones al programa 'Las mañanas' de Radio Nacional.

Rodríguez Uribes justificó que actualmente "estamos viviendo en unos momentos de mucha incertidumbre" y que la crisis, al margen de sanitaria y económica, "es también de certezas". "Por un lado reclamamos más aforo, pero al hacerlo hay riesgo de salud", señaló.

Acerca de la mala relación entre los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y LaLiga, Javier Tebas, el ministro de Deporte ha defendido que deben dejar a un lado sus rencillas personales y poner por encima las instituciones que representan.

"Vivimos en tiempos de crisis y, tanto en la Cultura y el Deporte, tenemos que encontrar acuerdos y dejar a un lado las cuestiones menores. Forma parte de la condición humana. Lo importante son las instituciones y al final tanto LaLiga como la RFEF deben estar por encima. Hemos hecho un buen trabajo de protocolo para el deporte no profesional y ha sido un éxito. El camino es el diálogo, el acuerdo y poner por encima las instituciones", recalcó.

Uribes cree que una candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial de fútbol de 2030 "sería una gran apuesta de dos países hermanos" y defender el 'espíritu de Saramago'. "Creo que coincidimos todos, queda tiempo, hay que preparar las cosas. Pero creo que Luis Rubiales tiene razón, es una buena iniciativa y ojalá en 2030 podamos celebrar el Mundial", deseó.