Uribes responde a Hamilton por "atacar" sin "respeto" a la cultura española

El piloto inglés calificó de espectáculo "asqueroso" las corridas de toros

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, pidió "respeto" a Lewis Hamilton hacia una práctica que tiene "consideración cultural" en España como son los toros, después de que el piloto inglés calificara de "asqueroso" las corridas de toros pidiendo incluso el cierre de las escuelas de tauromaquia.

"Decía Fernando de los Ríos que a veces en las sociedades humanas lo que hace falta es la revolución del respeto, y es verdad. A veces tenemos que apelar al respeto. A mí no me gusta nada ese tipo de afirmaciones que son ofensivas, atacan a personas que tienen una afición y un sentimiento positivo hacia una práctica que en nuestro país tiene consideración cultural", dijo este domingo.

El ministro repasó en especial la vuelta de LaLiga en una entrevista en Tablero Deportivo de RNE, pero dejó su respuesta a un Hamilton que 24 horas antes había sido muy contundente en sus redes sociales, llegando a escribir que a los niños españoles se les enseña "a torturar y matar toros desde los 14 años".

"Todas las opiniones son respetables pero hay que expresarlas con respeto. Lamento estas declaraciones de Hamilton, un piloto fantástico, pero es una pena que esas declaraciones se produzcan en la vida pública porque no ayudan", añadió.

En cuanto al fútbol, Rodríguez Uribes se mostró contento con la vuelta de la competición, como "esperanza" y motor económico. "Ha estado muy bien el trabajo de todos. Ha habido una muy buena comunicación con LaLiga, con la Federación. En las crisis a veces nos damos cuenta de lo importante y dejamos a un lado pequeñas discrepancias", afirmó.

"La vuelta de La Liga es un mensaje social de camino a la nueva normalidad. Para mucha gente la vuelta del fútbol es también un camino de esperanza, de que las cosas va bien en la lucha contra el virus. Desde el punto de vista económico también, el fútbol ayudará también a otros deportes", añadió.

Por otro lado, Uribes reconoció que la sensación es "extraña" sin público, un tema pendiente en el que no se puede correr. "La sensación es que falta algo, la normalidad total será cuando vuelva el público. Luego si te gusta el fútbol te fijas en el 11 contra 11. Nos vamos a acostumbrar esta semana y ya volverá la normalidad, es bueno que sea en todos los campos a la vez", dijo.

"Vamos a ver cómo sigue la situación sanitaria y en función de eso se tomará alguna decisión en algún momento. No sabemos si va a dar tiempo de que haya público en esta liga que acaba en julio. No hay que descartar nada. Yo no pensaba que en junio íbamos a volver a la actividad cultural con cierta normalidad. Tenemos que dar pasos firmes y seguros, pero sin precipitación", zanjó.