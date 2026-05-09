El uruguayo Thomas Silva sorprende en Veliko Tarnovo y se viste de líder en el Giro

May 9, 2026, Bulgaria: Uruguay's Guillermo Thomas Silva Coussan of XDS Astana Team stage winner during Stage 2 of the Giro d'Italia, from Burgas to Veliko Tarnovo, Bulgaria, Saturday, May 9, 2026. (Photo by Massimo Paolone/LaPresse) - Europa Press/Contacto/Massimo Paolone

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista uruguayo Thomas Silva (XDS Astana) ha logrado este sábado la victoria al esprint en la segunda etapa del Giro de Italia, de 221 kilómetros entre las localidades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo y marcada por una montonera a 23 kilómetros de meta, y se ha enfundado la 'maglia rosa' de líder de la carrera.

El uruguayo ofreció la primera gran sorpresa de la 'corsa rosa' al imponerse en un grupo que cazó al danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el belga Lennert van Eetvelt (Lotto-Intermarché) en el último kilómetro. Finalmente, se llevó el esprint por delante del alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling) y del italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Con este triunfo, Silva, primer uruguayo en ganar una etapa en el Giro, se convierte en el nuevo líder de la clasificación general con cuatro segundos de ventaja sobre Stork y también sobre el colombiano Egan Bernal (Netcompany-INEOS), que se llevó los seis segundos de bonificación del Kilómetro Red Bull de Lyaskovets.

En una jornada desapacible por la intensa lluvia, el español Diego Pablo Sevilla y el italiano Mirco Maestri, ambos del Polti VisitMalta, se lanzaron a la aventura y llegaron a gozar de más de cinco minutos sobre el pelotón. El madrileño ganó el esprint intermedio y coronó en primera posición tanto el Byala Pass como el Vratnik Pass, afianzándose como líder de la montaña. El NSN Cycling impedía que aumentase la renta de los fugados.

Fue a 23 kilómetros para la línea de meta cuando la tranquilidad se convirtió en caos. Una montonera que afectó a más de veinte ciclistas, entre ellos Adam Yates, Wilco Kelderman, Santiago Buitrago, Derek Gee y Corbin Strong, partió el pelotón y condenó a otros como el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates XRG), evacuado en ambulancia y obligado a abandonar la carrera. La etapa quedó neutralizada a 20 kilómetros del final debido a la falta de ambulancias disponibles.

Poco después, se reanudó la acción con la fuga ya neutralizada y con Bernal arrancando seis valiosos puntos de bonificación en el Kilómetro Red Bull durante la subida al Lyaskovets Monastery Pass, de tercera categoría. El italiano Christian Scaroni (XDS Astana) lanzó un primer ataque al que respondió el Visma preparando el terreno para su líder, un Vingegaard que a falta de 11 kilómetros trató de escaparse.

El danés salió con Lennert Van Eetvelt y Giulio Pellizzari a su rueda, aunque coronó el puerto en solitario. Con el trío midiéndose y Vingegaard negándose a dar relevos, Jan Christen llegó desde atrás para unirse a ellos, y tras él, el pelotón. Neutralizado el grupo cabecero en el último kilómetro, entre todos los corredores se erigió Silva para convertirse en el primer uruguayo en ganar en el Giro.

Los corredores afrontarán este domingo la tercera etapa de la 'corsa rosa', de 175 kilómetros con un desnivel de 1.600 metros entre las localidades de Plovdiv y Sofía, antes de abandonar Bulgaria para adentrarse en tierras italianas. Será un recorrido con dos partes diferenciadas, la primera de subida hasta la estación de esquí de Borovets y la segunda, de ligero descenso hacia la capital búlgara.