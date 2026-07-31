Valdepeñas sale del Real Madrid rumbo a la Fiorentina

Archivo - Víctor Valdepeñas - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y la ACF Fiorentina anunciaron este viernes el traspaso al conjunto italiano del defensa español Víctor Valdepeñas, canterano blanco que llegó a debutar con el primer equipo la pasada temporada.

"El Real Madrid C. F. y la ACF Fiorentina han acordado el traspaso de nuestro jugador Víctor Valdepeñas. Valdepeñas llegó al Real Madrid en 2018 con tan solo 11 años y ha formado parte de nuestra cantera durante seis temporadas. En la temporada pasada debutó con el primer equipo y ganó con el Juvenil A la UEFA Youth League", comunicó el conjunto blanco.

Igualmente, la Fiorentina también informó sobre la llegada a la Serie A del defensa madrileño de 19 años, canterano que sale de la capital como apuntan Gonzalo García y César Palacios. "El Real Madrid agradece a Valdepeñas su compromiso en todos estos años y le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", añadió la nota del equipo español.