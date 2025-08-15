El Valencia Basket alarga su rotación exterior con la llegada de Isaac Nogués

El jugador español de baloncesto Isaac Nogués en un partido con España B - FEB

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket anunció este viernes el fichaje del escolta español Isaac Nogués para las próximas dos temporada, nuevo refuerzo para la rotación exterior del equipo 'taronja'.

"Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el escolta Isaac Nogués (1,96m, Badalona, 10/02/2004, 21 años) para que se incorpore a nuestra primera plantilla masculina para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2027", informó el club.

El jugador catalán llega libre tras competir la pasada temporada con el equipo afiliado de la G-League de los Portland Trail Blazers. Con los Rip City Remix fue elegido en el Mejor Quinteto Defensivo de la Liga de Desarrollo estadounidense (quedó tercero en la votación como Mejor Defensor) con 2,5 puntos, 5,2 rebotes, 3,9 asistencias y 2,1 robos de promedio en 40 partidos.

Nogués se formó en las categorías inferiores del Joventut Badalona y en su primer año como jugador senior disputó 25 partidos con el equipo EBA del Joventut Badalona. Tras proclamarse campeón del Mundo Sub-19 en el verano de 2023 con la selección española junto a su nuevo compañero Sergio De Larrea, se estrenó en LEB Plata en el curso 2023-24 con el Lobe Huesca La Magia.

Este verano, el nuevo jugador 'taronja' jugó un partido de la Liga de Verano de Las Vegas ante los Phoenix Suns y desde el 12 de agosto está reforzando los entrenamientos de la selección nacional absoluta, que prepara el Eurobasket, tras tener un papel destacado con España 'B'.