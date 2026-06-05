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El Valencia Basket arrasa hacia semifinales en Miribilla

Los de Pedro Martínez dominaron de principio a fin en el 0-2 al Surne Bilbao Basket

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket doblegó (71-88) al Surne Bilbao Basket este viernes para acceder a semifinales de la Liga Endesa con el 0-2 en su 'playoff' de cuartos contra el equipo vasco, cosechado a domicilio y con autoridad en el Bilbao Arena.

Los de Pedro Martínez, finalistas el año pasado, avanzaron con autoridad a la penúltima ronda, donde se medirán con Asisa Joventut o Kosner Baskonia. Desde el inicio, el equipo 'taronja' se impuso tanto en ataque como en defensa y en el tercer cuarto fue el golpe definitivo, donde manejaron 25 puntos de renta.

Neal Sako (18 de valoración), Nate Reuvers (18), Kameron Taylor, Jean Montero y Jaime Pradilla fueron un tsunami en Miribilla, para alargar la histórica temporada del Valencia Basket, tras jugar su primera 'Final Four' de Euroliga, y finalizar la de Bilbao, que se coló en los 'Playoffs' en la última jornada y se proclamó bicampeón de Europa hace un mes con su segunda Copa FIBA Europa seguida.

La vuelta de un 'playoff' de ACB once años después motivó a Mirbilla, pero el Valencia impidió excesiva ebullición con un fuerte inicio y un colchón que nada tuvo que ver con la remontada épica que obró en el 1-0. Con una buena circulación de balón y un acierto coral, el marcador sonrió a los visitantes, a pesar de la racha que encontró Stefan Lazarevic y los puntos de Darrun Hilliard.

Los de Pedro Martínez tuvieron mucho más recursos y, en el segundo cuarto, le entraron además los triples para irse 34-44 al descanso. El Surne Bilbao, con algo de acierto también, se mantuvo en el alambre gracias al rebote, pero tras el paso por vestuarios, la mecha 'taronja' siguió encendida y propagada a cada jugador.

El guion se aclaró con la contundencia de un Valencia que recuperó incluso el rebote para correr y engordar la máxima a favor en cada ataque. Además, los de Jaume Ponsarnau sufrieron en su cuentagotas anotador ante la defensa del campeón de liga en 2017. En busca de su segundo título, con el mismo entrenador, el cuadro valenciano no levantó el pie del acelerador hasta el +25 (46-71).

El solitario triple de Hilliard o los siete puntos de Tryggvi Hlinason apenas cosquillearon a un rival con múltiples armas. Los 'hombres de negro' no supieron por dónde cortar la hemorragia que llegó a ser de 28 puntos a favor visitante. Miribilla homenajeó a los héroes de su bonita campaña y Valencia Basket pudo dosificar pensando en el cruce por volver a la final de Liga Endesa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SURNE BILBAO BASKET, 71 - VALENCIA BASKET, 88. (37-47, al descanso).

--EQUIPOS.

SURNE BILBAO BASKET: Normantas (5), Frey (6), Hilliard (10), Krampelj (11) y Hlinason (10) --quinteto inicial-- Pantzar (4), Jaworski (6), Bagayoko (4), Petrasek (-), Lazarovic (9), Font (6).

VALENCIA BASKET: Montero (9), Badio (10), Taylor (15), Pradilla (4) y Sako (11) --quinteto inicial-- Reuvers (14), Moore (10), De Larrea (6), Key (4), Sima (2), Cárdenas (3).

--PARCIALES: 16-22, 21-25, 12-24, 22-17.

--ÁRBITROS: Caballero, Olivares y Fernández Carretero. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Bilbao Arena.