El Valencia Basket borra al Barça e iguala la final

June 18, 2026, Valencia, Spain: JEAN MONTERO of Valencia Basket seen in action during the Liga Endesa PlayOff Final Game 1 between Valencia Basket vs Fc Barcelona at Roig Arena Stadium. - Europa Press/Contacto/German Vidal Ponce

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado este sábado al Barça (102-75) en el Roig Arena, en el segundo partido de la final del 'Playoff' de la Liga Endesa, para igualar la serie (1-1) y recuperarse así del tropiezo inicial para ir a Barcelona con todo abierto entre dos equipos que han demostrado ser capaces de todo, pero con la sensación de que este segundo golpe ha dejado muy noqueado a un Barça que deberá cambiar el chip.

Dos días después del espectacular 112-113 del primer asalto, decidido en la prórroga y con dos triples salvadores de Will Clyburn para robar el factor pista, el guion fue radicalmente distinto. Si el jueves el Barça sobrevivió a todo y encontró respuestas imposibles en el tramo final, esta vez fue el Valencia quien impuso el partido desde el salto inicial y no permitió ni una sola reacción seria del conjunto blaugrana más allá de un amago antes del descanso.

El equipo de Pedro Martínez volvió a enseñar el músculo ofensivo que le ha acompañado durante toda la temporada y encontró en Jean Montero (19 puntos) a su gran referencia. El dominicano volvió a marcar diferencias sin necesidad de monopolizar el balón, sosteniendo el ritmo del partido, castigando cada desconexión rival y apareciendo justo cuando el Barça insinuó una reacción. A su alrededor crecieron Omari Moore y Sergio de Larrea, claves desde la línea exterior y capaces de abrir todavía más una defensa blaugrana que nunca encontró continuidad.

El inicio fue un golpe seco. El Valencia Basket salió con otra energía y el Barça se quedó completamente encallado. Los de Xavi Pascual estuvieron casi seis minutos sin anotar una canasta y encajaron un parcial de 11-0 liderado por Braxton Key, Brancou Badio y Kameron Taylor que obligó al técnico blaugrana a parar el partido antes incluso de entrar en la segunda mitad del primer cuarto.

Jan Vesely intentó sostener a los visitantes y Nico Laprovittola aportó puntos y algo de claridad ofensiva desde el banquillo, pero el partido tenía dueño. El pívot 'taronja' Matt Costello endureció la pintura, la 'novedad' Yankuba Sima revolucionó el cierre del primer acto con energía y presencia atrás y Montero remató el cuarto con una canasta sobre la bocina para dejar un contundente 26-11 que reflejaba mucho más que el marcador.

El Barça sí encontró algo de aire en el segundo cuarto. Joel Parra, Tornike Shengelia y sobre todo Laprovittola elevaron el nivel ofensivo y un parcial de 2-13 permitió a los blaugranas colocarse a solo seis puntos, amenazando con repetir una remontada como la del primer partido. Pero el Valencia respondió con madurez. Montero enfrió el intento desde el tiro libre, Badio volvió a castigar y los locales evitaron que el choque entrara en una dinámica incómoda para llegar al descanso todavía por delante (45-38).

Pero el tercer cuarto terminó siendo el punto de ruptura definitivo. Cuando parecía que el Barça podía volver a engancharse, apareció el mejor Valencia Basket y Key siguió encontrando espacios, Pradilla castigó cerca del aro y De Larrea conectó un triple completamente liberado que disparó la diferencia y levantó al Roig Arena. Después llegó Moore, castigando desde fuera y atacando con confianza, y también Costello sumándose al festival con un triple abierto que simbolizaba una noche en la que al Valencia le salía prácticamente todo.

Montero volvió a tomar el control del ritmo y el Valencia empezó a correr. La ventaja superó los veinte puntos y el partido cambió definitivamente de tono. Un tapón de Sima sobre Shengelia terminó de encender al pabellón y confirmó la sensación de dominio absoluto de un conjunto taronja mucho más físico, más preciso y mucho más conectado.

En el otro lado apareció la peor versión del Barça en este 'Playoff'. Clyburn, héroe absoluto del primer duelo y autor de los triples que llevaron aquella final a la prórroga, quedó prácticamente desconectado y apenas pudo influir en el juego. Tampoco apareció Kevin Punter, desacertado toda la noche y expulsado en el último cuarto después de recibir una antideportiva y protestar de forma insistente a los colegiados hasta ver la descalificante. Entre ambos, 4 puntos. Con eso se dice todo.

Con el encuentro completamente roto, los 'taronja' siguieron empujando hasta alcanzar una máxima de +36 y convertir el cierre en una celebración colectiva. El Barça maquilló algo el marcador desde el banquillo, pero ya demasiado tarde. Y el Valencia llegó a ganar de +36 en la fiesta del Roig Arena.

La final se traslada ahora al Palau Blaugrana con empate (1-1) y todo por decidir. Si el primer asalto fue una demostración de resistencia y fe blaugrana, el segundo fue una reivindicación del potencial ofensivo del Valencia Basket. El lunes llegará el tercer capítulo de una serie que, por ahora, no se parece dos noches seguidas a sí misma.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 102 - BARÇA, 75 (45-38, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero (19), Badio (7), Taylor (5), Key (15) y Sako (4) --quinteto inicial--; Puerto (2), Pradilla (10), de Larrea (10), Moore (11), Cárdenas (2), Costello (8) y Sima (9).

BARÇA: Marcos (-), Punter (2), Clyburn (2), Shengelia (9) y Fall (3) --quinteto inicial--; Cale (5), Vesely (7), Brizuela (10), Satoransky (3), Hernangómez (4), Laprovittola (14) y Parra (16).

--PARCIALES: 26-11, 19-27, 29-14 y 28-20.

--ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Calatrava y Padrós. Descalificaron a Punter en el Barça.

--PABELLÓN: Roig Arena, 14.865 espectadores.