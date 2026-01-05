Archivo - Brancou Badio of Valencia Basket and Will Clyburn of FC Barcelona in action during the Turkish Airlines Euroleague 2025/26 League Phase MD3, match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on October 10, 2025 in Barcelon - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

Valencia Basket defiende liderato y momento en Belgrado

El equipo 'taronja' visita a un Estrella Roja al que nunca ha ganado a domicilio en la Euroliga

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket acometerá este martes (20.00 horas) la defensa de su primer puesto en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 con una dura visita al Estrella Roja serbio, uno de los equipos más sólidos ante su público y frente al que abre una segunda vuelta donde espera seguir entre los mejores.

La primera vuelta de la primera fase de la máxima competición continental tuvo al conjunto 'taronja' como uno de sus protagonistas. En un torneo extremadamente igualado, los de Pedro Martínez marchan líderes, empatados con el Hapoel Tel Aviv israelí, con un gran balance de 13-6, y ofreciendo además un baloncesto muy atractivo que les ha convertido ya en candidatos incluso para algunos a la siempre cara 'Final a Cuatro'.

El Valencia Basket se ha puesto el listón alto para una segunda parte de la Liga Regular mucho más importante y que comenzará con una siempre exigente doble jornada en la que, tras visitar la mítica Sala Pionir, que sustituye al habitual y más amplio Belgrado Arena, recibirá el jueves en su fortín del Roig Arena al AS Monaco.

Dos partidos para afianzar sus ambiciones en esta Euroliga. El primero, ante un rival directo por el 'Top 6' como el Estrella Roja, noveno clasificado con 11-8 de balance y al que visitará con buen ánimo tras ganar sus últimos cinco partidos, los dos últimos de la Liga Endesa superando los 100 puntos una vez más, con mención especial a los 116 que le metió a domicilio al Surne Bilbao Basket, con récord histórico de 79 anotados tras el descanso.

Enfrente, un rival que ha perdido algo de fuelle tras un gran arranque de temporada donde llegó a encadenar siete victorias seguidas para situarse durante varias jornadas en la parte alta de la temporada y que puede presumir de ser uno de los que ha sido capaz de detener su baloncesto ofensivo. El conjunto de Belgrado dejó a los de Pedro Martínez en 76 puntos, la menor anotación 'taronja' de la campaña, aunque no le sirvió de mucho porque cayó en el Roig Arena (76-73).

Desde ese revés, los de Sasa Obradovic han perdido cuatro de sus últimos siete choques en la máxima competición continental, pero frente a su público siempre redoblan sus esfuerzos y aumentan su peligro. De hecho, llevan un óptimo 8-2 y sólo el Barça y el EA7 Emporio Armani Milán han sido capaces de ganarle ante su entusiasta y enfervorecida afición, ante la que, además, los 'taronja' nunca han sido capaces de ganarles en la Euroliga en sus seis anteriores visitas, aunque sí lo hicieron, y en la Pionir, en dos ocasiones en la EuroCup.

El Estrella Roja, algo lastrado por bajas importantes como las de Ty Carter, Isaiah Canaan o Joel Bolomboy, es un equipo también anotador. El equipo balcánico promedia más de 85 puntos por encuentro y reparte también bien el balón (18,9 asistencias) gracias a jugadores como Jordan Nwora (17,5 puntos) o viejos conocidos como Chima Moneke (14,4 y 7,7 rebotes) y Codie Miller-McIntyre (13,8 y 6,6 asistencias).

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESTRELLA ROJA: Miller-McIntyre, Butler, Kalinic, Moneke y Motiejunas --posible quinteto inicial-- Nwora, Dobric, Ojeleye, Dos Santos, Davidovac, Izundu, Graham y Miljenovic.

VALENCIA BASKET: Montero, Badio, Taylor, Pradilla y Reuvers --posible quinteto inicial--; Thompson, López-Arostegui Puerto, Moore, Key, Costello, Sako y De Larrea.

--ÁRBITROS: Difallah, Pastusiak y Udyanskyy.

--PABELLÓN: Aleksander Nikolic Hall.

--HORA: 20.00/Movistar+ Deportes 3.