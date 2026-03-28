Publicado 28/03/2026 19:45

El Valencia Basket doblega al Casademont Zaragoza y optará al título en la Copa de la Reina

March 22, 2026, Valencia, Spain: Elena Buenavida of Valencia Basket Club seen in action during the Spanish Women's Basketball League, Liga Femenina Endesa, gameday 25 between Valencia Basket Club and Spar Girona at Roig Arena.
March 22, 2026, Valencia, Spain: Elena Buenavida of Valencia Basket Club seen in action during the Spanish Women's Basketball League, Liga Femenina Endesa, gameday 25 between Valencia Basket Club and Spar Girona at Roig Arena. - EUROPA PRESS/CONTACTO/DAVID PASTOR ANDRES

   MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Valencia Basket ha vencido este sábado por 72-82 al Casademont Zaragoza y ha accedido a la final en la Copa de la Reina de baloncesto 2026, que se está disputando en Tarragona y donde el otro finalista saldrá del duelo entre el Hozono Global Jairis y el Perfumerías Avenida.

   En el Palau d'Esports tarraconense, el Valencia dio un primer estirón (10-19), pero las mañas mitigaron el dolor que ya les empezaba a generar la alero alemana Leo Fiebich con sus lanzamientos desde varios lugares de la cancha y el periodo inicial se cerró en 15-21.

   Al Zaragoza, líder de la Liga Femenina Endesa, le faltaba pólvora en el perímetro y durante el segundo cuarto aguantó con puntos de Merritt Hempe y de Helena Pueyo en posiciones cercanas. La diferencia era de 35-46 al descanso, pero en la reanudación tuvieron susto las 'taronjas'.

   Mariona Ortiz y Carla Leite se afanaron por recortar esa desventaja, si bien enfrente volvió a brillar una Fiebich letal en tiros de campo. Aunque la remontada era difícil al verse 51-64, Pueyo encestó un triple que animó al equipo aragonés y el marcador (57-64) le invitaba a soñar.

   Aun así, las pupilas de Rubén Burgos manejaron bien su renta en el cuarto periodo. Hicieron la 'goma' y en momentos clave unieron destreza y una pizca de suerte, como cuando Nadia Fingall falló al contragolpe una canasta fácil quedando 2:01 para acabar el partido; eso habría apretado el marcador, pero la bola no entró y el Zaragoza sucumbió.

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