El Valencia Basket lamenta la "actitud deplorable" del presidente del Panathinaikos

Dimitris Giannakopoulos, president of Panathinaikos AKTOR Athens gestures during the EuroLeague Play Off Game One match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 28, 2026 in Valencia, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha lamentado la "actitud deplorable" del presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, durante el segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga de este viernes en el Roig Arena, afirmando que intentó "influenciar e increpar a los árbitros" y que generó "una tensión injustificable", por lo que presentará una queja formal a la competición continental.

"Valencia Basket condena la actitud del presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como refleja el acta del partido, negándose además a acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y generando una tensión injustificable, motivos por los que además la Policía le ha abierto un acta, así como a algunos miembros más de su expedición", señaló el club en un comunicado.

Una canasta de Nigel Hayes-Davis para el equipo griego en la prórroga y sobre la bocina condenó de nuevo el viernes al conjunto 'taronja' (105-107), que viajará a Atenas con un adverso 0-2 en la serie a cinco partidos. Todo en un encuentro tenso en el que el propietario y presidente del 'PAO', sentado al borde de la pista, se dirigió en varias ocasiones con gestos airados a la mesa arbitral, protestando algunas acciones.

El Valencia Basket confirmó que se quejará formalmente a la Euroliga. "El club presentará una queja formal ante la competición y espera que la Euroliga castigue duramente este tipo de comportamientos que manchan la buena imagen de nuestro deporte, sabiendo que se trata además de una persona reincidente", concluyó.