Kameron Taylor, Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Valencia Basket quiere su clásico contra el ASVEL

Los de Pedro Martínez se miden a un colista con historial contra los 'taronja' y malos precedentes

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este jueves (20.30) al ASVEL Villeurbanne en la jornada 28 de la Euroliga con la intención de mantener su pulso por el 'Top 4' de la máxima competición continental, aprovechando además el regreso al Roig Arena.

Después de la semana pasada jugando fuera la doble ración de Euroliga, con derrota en Estambul ante el Anadolu Efes y victoria en Tel Aviv ante el Hapoel, y también fuera en ACB, con la derrota ante el Joventut en Liga Endesa, los de Pedro Martínez vuelven al calor de su afición para recuperar fuerzas.

El empujón de la grada 'taronja' será fundamental para un Valencia que no se puede fiar del ASVEl pese a que se trate del colista. El equipo francés demostró la semana pasada que puede sorprender a cualquiera, ganando en casa a la Virtus Bolonia, y tratará de dar otra campanada en el recinto valenciano.

"Es una competición que no se puede dar nada por seguro, todos los rivales son muy difíciles, nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos para ganar, tenemos que estar muy concentrados, tenemos que hacer las cosas muy bien hechas, tenemos que saber sufrir, porque si no es así no nos da", dijo Pedro Martínez en la previa.

El calendario aprieta además y el desgaste se empieza a notar, cuando la Copa del Rey está a la vuelta de la esquina y la clasificación tanto de Liga como de Euroliga está muy apretada. El Valencia llega a este partido como tercer equipo del Viejo Continente con 17 triunfos, gracias a la exhibición de Jean Montero para ganar a un rival directo como el Hapoel.

El equipo valenciano viene demostrando que, además de su gran juego exterior, puede ganar partidos por dentro y sin correr. Con toda la plantilla disponible, Pedro Martínez está administrando su fondo de armario para una gran capacidad de sacar partidos adelante, ya sea por la guerra de Jaime Pradilla y Nate Reuvers o por el talento de Darius Thompson y Kameron Taylor.

El duelo contra el ASVEl se ha convertido en el clásico europeo para el Valencia, el más repetido para los 'taronja', 18º enfrentamiento entre ambos en partido oficial. Los franceses, sin Nando De Colo pero con Braian Angola como nueva referencia, ganaron en sus dos últimas visitas a la ciudad del Turia. El precedente más reciente fue la jornada 33 de la temporada 2023-24, que acabó con las opciones matemáticas de avanzar a las eliminatorias.

FICHA TÉCNICA:

--EQUIPOS:

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, De Larrea, Key, Montero y Moore.

ASVEL VILLEURBANNE: Heurtel, Lighty, Ajinca, Ndiaye y Vautier --posible quinteto inicial--; Eboua, Seljaas, Atamna, Harrison, Massa, Jackson y Traoré.

--ÁRBITROS: Javor, Koljensic y Pitsilkas.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Deportes.