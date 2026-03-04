Josep Puerto, Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Valencia Basket recibe a un peligroso Zalgiris

Los de Pedro Martinez quieren seguir arriba en la Euroliga contra un rival directo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este jueves (20.30) al Zalgiris Kaunas en la jornada 30 de la Euroliga, duelo entre el segundo y el sexto clasificado, directo para asegurar el billete sin peaje a los 'playoffs' entre dos equipos en buena dinámica.

Los de Pedro Martínez enjuagaron ya la pena de caer en semifinales de su Copa del Rey, en un desenlace dramático contra el Real Madrid, con una sólida victoria a domicilio hace una semana contra el Baskonia en Euroliga. Así, el equipo 'taronja' se colocó en 19 triunfos, segundo en solitario.

El regreso a la máxima competición continental del Valencia Basket está siendo con nota, pero el esprint final no permite relajación con una zona alta muy apretada ya que hay tres partidos de diferencia con estar casi fuera del 'Top 10'. Cada partido puede acercar los 'playoffs' pero también puede torcer el rumbo.

Tres semanas después, el Valencia vuelve a jugar en el Roig Arena en Europa, tras el parón internacional en la Liga Endesa este fin de semana y con la intención también de reconfortar a su público del sueño truncado en Copa el pasado 21 de febrero. Además, la victoria ante el Zalgiris es de las que vale doble, por alejar a un rival con el mismo objetivo y las mismas opciones.

El equipo lituano marca el 'Top 6', los que van directos a los cuartos de final, y a su buena dinámica, no ha perdido un partido en el último mes, se suma la gran racha que tiene en la ciudad del Turia, con cuatro victorias en sus cuatro últimas visitas. Además, en Kaunas también cayó el Valencia por un claro 86-77.

El conjunto español recupera a Kameron Taylor, ausente en Vitoria por un esguince de tobillo, por lo que la plantilla 'taronja' está al completo. El Zalgiris (17-12) llega al Roig Arena después de haber sido campeón de Copa y de superar en los últimos partidos europeos a Hapoel IBI Tel Aviv y Olympiacos, siendo Sylvain Francisco MVP de la última jornada.

Moses Wright, Azuolas Tubelis y Nigel Williams-Goss añaden mucho peligro, como reconoció Pedro Martínez en la previa. "Es uno de los equipos que más me gusta cómo juegan de la Euroliga", afirmó el técnico catalán, destacando el gran equilibrio entre la sólida defensa y la capacidad anotadora de un peligroso rival.

FICHA TÉCNICA:

--EQUIPOS.

ZALGIRIS KAUNAS: Giedraitis, Francisco, Brazdeikis, Wrigth y Tubelis --posible quinteto titular-- Williams-Goss, Lo, Sleva, Butkevicius, Ulanovas, Syrvidis y Rubstavicius.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Puerto, Pradilla y Reuvers --posible quinteto inicial--; Puerto, de Larrea, López-Arostegui, Key, Montero, Sako y Costello.

--ÁRBITROS: Javor, Bissang y Pastusiak.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Deportes 3.