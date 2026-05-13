El Valencia Basket redondea su remontada al Panathinaikos y accede a la Final Four de la Euroliga

Jean Montero of Valencia Basket gestures during the EuroLeague Play Off Game 2 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 30, 2026 in Valencia, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado por 81-64 al Panathinaikos AKTOR en el quinto partido de su serie de cuartos de final en la Euroliga 2025-26, culminando así los valencianos su remontada en el cómputo global (3-2), siendo clave este miércoles Brancou Badio para lograr ese definitivo triunfo y, con ello, el billete para la Final Four por el título.

En el Roig Arena, con ambiente de gesta tras haber igualado con sus dos victorias el 0-2 que había en la eliminatoria, de nuevo tuvo el conjunto 'taronja' un inicio fulgurante de partido. Lo canalizaron Braxton Key y sobre todo Brancou Badio, si bien era Jean Montero el referente para su creación de juego, y Sergio de Larrea y Matt Costello también aparecieron.

El equipo entrenado por Pedro Martínez dispuso una defensa férrea y se concentró en cazar rebotes para tener segundas oportunidades, reduciendo a su adversario a lo que Nigel Hayes-Davis pudiera inventar. No en vano, en los planes ofensivos del Panathinaikos flojeaba Mathias Lessort y por eso su entrenador, Ergin Ataman, confió pronto en Vassilis Toliopoulos.

El tanteo acumulado de 14-10 en el periodo inaugural evidenció que los nervios también eran algo a tener en cuenta. Sin embargo, para espantar eso estaban Montero y el plantel coral de un Valencia que poco a poco se marchó en el marcador. Tras un mate de De Larrea, un robo con canasta al contragolpe de Kam Taylor y orto mate de Jaime Pradilla, todo se encendió.

Viéndose 29-18 abajo, los árbitros señalaron falta técnica a Ataman por haber estrellado en el parqué una botella de agua que entró a la cancha de juego mientras el balón estaba vivo. El Panathinaikos no acertaba con el modo de frenar al catálogo versátil que veía enfrente, lo que se notó directamente en un 35-18 que hizo saltar las alarmas al equipo ateniense.

A su rescate quiso salir Hayes-Davis, que mandó el partido al descanso con un triple y después en la reanudación metió la primera canasta de los suyos. Toliopoulos seguía como recurso casi de urgencia, pues Lessort y Kenneth Faried eran una sombra de lo que habían sido en veladas anteriores de esta competición. Aun así, Jerian Grant era otro hombre a vigilar.

Sufriendo los arreones del mismo Grant y las aportaciones esporádicas de Kendrick Nunn, el Valencia encajó mediado el tercer periodo un parcial de 0-10 que rebajó la euforia. Entonces Badio volvió a aupar a los locales con un triple y más tarde con tiros libres que cortaron la reacción del Panathinaikos, en cuyas filas Juancho Hernangómez poco sumaba.

Cierto que un triple suyo, marca de la casa, consumió el minuto 30 con 56-50 en el marcador, pero Pradilla abrió el cuarto cuarto igualmente con una canasta de tres puntos que anuló ese impacto. Poco importó que luego Cedi Osman replicase de la misma forma, pues Nate Reuvers se unió a la pléyade de actores secundarios que el Valencia exprimía a su favor.

Darius Thompson, Taylor, Costello, Neal Sako y compañía maniataron a un 'PAO' sin plan B, ni plan C ni plan D, acuciado por un Lessort fallón y un Osman cargado de faltas personales. Sin dejar espacio praa la sorpresa, el equipo valenciano disfrutó sobre la pista mientras su afición coreaba cada lance pensando ya en las semifinales de la Final Four ante el Real Madrid.

A 21.8 de concluir el encuentro, tras una falta de Nikos Rogkavopoulos a Montero, éste respondió mediante un mal gesto con el balón en las manos y provocó un enganchón que no hizo otra cosa que alargar la intensa fiesta 'taronja'. Montero y transformó sus tiros libres y el 'PAO' ya decidió no atacar más, dejando que el reloj se consumiera para alegría del Valencia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 81 - PANATHINAIKOS, 64 (35-23, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero (12), Badio (20), Taylor (9), Costello (3) y Sako (2) --quinteto inicial--; Reuvers (6), Key (12), Thompson (3), Pradilla (5), De Larrea (9) y Moore (-).

PANATHINAIKOS: Shorts (-), Nunn (9), Hayes-Davis (15), Osman (10) y Faried (-) --quinteto inicial--; Grant (7), Rogkavopoulos (2), Lessort (8), Hernangómez (5), Toliopoulos (8), Grigonis (-) y Mitoglou (-).

--PARCIALES: 14-10, 21-13, 21-27 y 25-14.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Javor y Nedovic. Eliminaron por faltas personales a Osman en el Panathinaikos.

--PABELLÓN: Roig Arena.