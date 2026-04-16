El Valencia Basket visita al Dubai BC sin urgencias

TJ Shorts of Panathinaikos Aktor Athens and Jean Montero of Valencia Basket in action during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 37 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 09, 2026, in Valencia, - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket pondrá fin este viernes (20.00 horas) a su exitosa y prometedora andadura en la fase regular de la Euroliga 2025-26 con la visita en Zenica (Bosnia) al Dubai BC en un partido sin excesivas urgencias para los de Pedro Martínez, equipo seguro ya de top 4.

El conjunto valenciano ha firmado una sensacional primera fase de la máxima competición continental, apoyado en un baloncesto muy atractivo y con mucho ritmo ofensivo, que le ha llevado a estar situado en la segunda posición de la clasificación, con los 'playoffs' y el factor cancha ya en su poder a falta de este último encuentro tras arrollar en casa a un rival de entidad como el Panathinaikos griego (102-84).

Ahora, los 'taronjas' tienen opciones incluso de acabar como primeros de la fase regular y conseguir ese premio extra. Eso les facilitaría en teoría tener un cruce algo más asequible, a la espera de cómo quede configurado un 'Play-in' que puede ser de alto voltaje, camino de lo que luego sería una histórica Final Four para el club si la alcanza.

Esa opción la conocerá antes de su partido ya que necesita que el Olympiacos griego haya perdido este jueves en su casa ante el EA7 Emporio Armani Milán italiano. Si no hay fallo por ninguno, finalizará segundo y tendrá también rival del 'Play-in', mientras que si pierde y ganan el Real Madrid, que también juega el jueves, o el Hapoel Tel Aviv israelí, caerá a la tercera plaza y se medirá al sexto clasificado.

Con todo, el conjunto valenciano llega con los deberes hechos y ahora falta saber si esa menor motivación le ayudará a jugar más liberado o más relajado, pensando también en un breve respiro dentro de un calendario extenuante y que da pocos respiros, con duelo complicado en Girona el domingo en la Liga Endesa de cara a defender su segunda plaza.

Enfrente sí tendrá un equipo con más necesidad como el Dubai BC, que necesita ganar sí o sí para tener alguna opción de acabar décimo, para lo que necesita que el Barça falle en el Palau Blaugrana ante el Bayern Múnich alemán. Después de asaltar Kaunas, el debutante en la máxima competición continental tropezó severamente (69-85) contra pronóstico en casa ante el Anadolu Efes turco y se complicó sobremanera su continuidad en la Euroliga.

La derrota le costó el puesto además al esloveno Jurica Golemac, reemplazado por su compatriota Aleksander Sekulic, seleccionador nacional y que debutará ante el Valencia en un dueño entre dos equipos con un baloncesto alegre y que promete puntos y ritmo, aunque en el duelo del Roig Arena de la primera vuelta la victoria fue 'taronja' por dos puntos y por 80-78. Dzanan Musa, McKinley Wright IV o Mfiondu Kabengele son algunos de los jugadores más destacados de un Dubai BC con la duda de otro importante como Dwyane Bacon, su máximo anotador.

"Queremos quedar segundos porque es mejor y no para escoger rival porque no se puede porque hay muchas variables que no dependen de nosotros. Lo importante es cómo estamos nosotros, cómo lleguemos y ver cómo estamos físicamente en ese momento de los 'playoffs', pero hay que ir día a día y eso significa competir este partido lo mejor que podamos", advirtió Pedro Martínez en la previa.

El técnico catalán recordó que el del Roig Arena "fue un partido durísimo" ante un equipo, entonces sin un jugador "importantísimo para ellos" como el alero bosnio Dzanan Musa. "Por dentro tiene jugadores tremendamente físicos, especialmente Kabengele, tiene mucho tiro exterior y Avramovic y Wright, los bases, son muy difíciles de defender porque son muy rápidos y muy verticales. También hay un punto de incógnita por el cambio de entrenador, pero aquí nos costó muchísimo", sentenció el entrenador catalán, que recupera a Sergio de Larrea y que no podrá contar con Xabi López-Arostegui.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

DUBAI BC: Wright IV, Anderson, Musa, Petrusev y Kabengele --posible quinteto inicial--; Bertans, Caboclo, Avramovic, Prepelic, Kamenjas, Abass, Kondic y Bacon.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, Key, Montero, Moore, Costello, De Larrea, Nogués y Sima.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Vilius y Petek.

--PABELLÓN: Arena Husejin Smajlovic.

--HORA: 20.00/M+ Deportes 4.