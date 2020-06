El Valencia busca puestos europeos en Ipurua y el Betis quiere agobiar al Espanyol

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia visitará este jueves el Estadio de Ipurua en busca de tres puntos que le aúpen a los puestos europeos de LaLiga Santander y compliquen más la vida del Eibar, mientras que el Betis intentará que el cambio de Rubi por Alexis Trujillo le sirve para volver a la senda de la victoria a costa de dejar muy 'tocado' al Espanyol, en partidos que cerrarán la trigesimoprimera jornada del campeonato.

En Ipurua (19.30 horas), el Eibar tratará de sacar tres puntos que le permitan seguir sin caer a la zona de descenso ante un Valencia que tiene el mismo objetivo para afianzar sus opciones europeas y de reengancharse a la pelea por la cuarta plaza que ostenta ahora el Sevilla.

El conjunto de José Luis Mendilibar busca su primer triunfo tras el reinicio del campeonato, en el que ha alargado hasta cinco los partidos sin conseguir una victoria que en este 2020 le está siendo esquiva. Sólo ha ganado en Liga al Atlético y al Levante, y necesita recuperar cuanto antes la buena senda, tanto para reforzar la moral como para evitar caer en la 'quema', a la que caería si pierde y el Mallorca da la campanada en el Alfredo Di Stéfano.

Pese a todo, el Eibar no ha dejado malas sensaciones en sus tres partidos, pero sabe que no puede dejar pasar sus oportunidades en su estadio y menos ante un rival irregular, sobre todo cuando sale de Mestalla. 'Mendi', que cumplirá su segundo partido de sanción, pierde a Arbilla por lesión y refrescará su once respecto al empate del sábado ante el Getafe con la posible entrada de Sergio Álvarez, Pedro León, Orellana y Kike García.

Enfrente un Valencia, que sí logró frenar sus dudas gracias a su solvente victoria ante Osasuna (2-0), lo que le situó con 46 puntos y con las opciones de jugar en Europa intactas. Los de Albert Celades está cerca de la sexta plaza, pero lo más importante es que si saca el triunfo de Ipurua se pondría a cuatro del Sevilla.

Sin embargo, uno de los talones de Aquiles para la irregular campaña 'che' ha sido su rendimiento a domicilio, con sólo tres victorias, la última a principios de diciembre ante el Levante. Además, en el feudo armero ganó en su primera visita liguera, en 2014, y no lo ha vuelto a hacer en las cuatro siguientes, con dos empates y dos derrotas.

Los valencianistas consiguieron también en su último partido dejar su portería a cero, una de las señas de identidad de la pasada temporada y algo que no habían conseguido en sus últimos diez choques de todas las competiciones, con especial mención a domicilio, ya únicamente no han encajado en San Mamés.

En este sentido, Celades confía en que la pareja Paulista-Guillamón se consolide y ambos repetirán en el once, aunque el técnico no tiene muchas alternativas por las lesiones de Diakhaby y Coquelin, más la conocida de Garay. También espera que Guedes coja confianza tras su gran gol ante Osasuna y sea el de antaño.

EL ESPANYOL, OBLIGADO EN EL VILLAMARÍN.

La trigesimoprimera jornada de LaLiga Santander se cerrará a las 22.00 horas en el Benito Villamarín donde el Betis intentará hacer bueno el dicho y acabar con los 'fantasmas' con un triunfo ante un Espanyol muy obligado tras el duro revés del pasado fin de semana.

El conjunto verdiblanco estrenará inquilino en el banquillo en la figura de Alexis Trujillo, coordinador del Área Deportiva y que tendrá la responsabilidad de culminar ese final tranquilo que auguruba su predecesor, Rubi, pese a la derrota por la mínima en San Mamés. Con 34 puntos, todavía hay margen con abajo, pero todo lo que no sea ganar al actual colista, añadirá más presión las filas béticas.

El canario está pendiente del estado físico de Joaquín, cuya veteranía puede ser de gran ayuda para un equipo en el que, pese al cambio de entrenador, no se espera una gran revolución en su once titular salvo las rotaciones casi habituales en ciertos puestos.

Por su parte, el Espanyol llega muy acuciado a esta cita, sobre todo tras la inesperada derrota de la anterior jornada ante el Levante (1-3) en un mal partido que frenó en seco su escalada hacia una salvación que sigue cercana.

Los 'pericos' perdieron una buena oportunidad para haber cogido más vida tras derrotar al Alavés y empatar en Getafe, pero volvieron a su gris imagen y ahora deben recuperar los puntos perdidos en Sevilla, sobre todo porque el domingo recibirán al Real Madrid.

Abelardo tendrá problemas en defensa ya que, por sanción, no puede contar con Bernardo y Cabrera, sus dos centrales titulares, pero sí podrá contar con Raúl de Tomás, convocado pese a sus problemas en la rodilla que apenas le han permitido podido ayudar a sus compañeros en este reinicio.

--HORARIOS DEL JUEVES EN LALIGA SANTANDER.

Eibar - Valencia. Jaime Latre (C.Aragonés) 19:30.

Betis - Espanyol. Martínez Munuera (C.Valenciano) 22:00.