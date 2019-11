El Valencia busca seguir escalando ante un Betis en la cuerda floja

Publicado 22/11/2019 18:34:33 CET

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia visitará este sábado el Benito Villamarín (16.00 horas) en busca de intentar aprovechar el mal momento del Betis y sumar los tres puntos que le permitan seguir escalando en la clasificación y que le puedan costar el puesto en el banquillo rival a su técnico, en un encuentro perteneciente a la decimocuarta jornada de LaLiga Santander.

El conjunto de Albert Celades afronta su viaje a Sevilla tras el parón internacional y después de irse satisfecho al vencer al Granada en casa (2-0) y encadenar tres victorias seguidas, una de ellas en 'Champions' ante el Lille, por primera vez en la temporada.

El Valencia sabe que para acercarse de forma definitiva a la zona 'Champions' debe encontrar regularidad lejos de Mestalla, lo que tiene que empezar por una mayor firmeza defensiva desde la que haga valer su potencial ofensivo.

Celades tiene repleta la enfermería y no puede contar para este partido con Cheryshev, Coquelin, Kondogbia, Guedes, Diakhaby y Piccini, pero tiene la buena noticia de contar con Rodrigo Moreno y Carlos Soler. El equipo tiene un partido clave el próximo miércoles ante el Chelsea de cara a su futuro en la Champions y el técnico 'che' no tiene mucho margen de maniobra para las rotaciones, que vendrían en la parte ofensiva si acaso.

Enfrente estará un Betis herido y en el alambre, que intentará olvidar la dolorosa derrota sufrida ante su eterno rival en el derbi de la última jornada (1-2) y que continúa apurado en la clasificación a cuatro puntos de la zona de descenso.

El conjunto de Rubi retoma la competición con un duro encuentro en el que el técnico catalán vuelve a estar en el centro de las miradas como ya le pasase hace unas semanas. Entonces, salvó la primera 'bola de partido' con una victoria 'in extremis' ante el Celta en casa y un empate sin goles ante el Real Madrid.

Rubi derberá retocar a una defensa que volvió a conceder demasiado ante el Sevilla y que continúa siendo su talón de Aquiles, ya que el Betis ha encajado 23 goles en once jornadas, siendo el equipo más goleado junto con el Espanyol.

Parece que el once inicial verdiblanco no sufrirá muchas variaciones, aunque Rubi cuenta con la sanción de Feddal por acumulación de amarillas y las bajas por lesión de Carvalho y Tello. Bartra parece que continuará en el centro del campo de un once donde Rubi podría volver a la defensa de cuatro.

--HORARIOS DE LA JORNADA DEL SÁBADO EN LALIGA SANTANER.

Leganés - Barcelona. Jaime Latre (C.Aragonés) 13.00.

Betis - Valencia. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16.00.

Granada - Atlético de Madrid. Medié Jiménez (C.Catalán) 18.30.

Real Madrid - Real Sociedad. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.