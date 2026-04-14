El Valencia CF homenajea a José Manuel Ochotorena dando su nombre al campo principal de Paterna - VALENCIA CF

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha rendido este martes un emotivo homenaje a su leyenda José Manuel Ochotorena con motivo del 'Día Internacional del Portero', bautizando con su nombre el campo principal de entrenamiento de la Ciutat Esportiva de Paterna, donde trabaja habitualmente el primer equipo masculino.

El club valencianista ensalza así la figura eterna del exguardameta, reconociendo su legado y trayectoria en la entidad, en un acto celebrado en las instalaciones deportivas y que ha contado con la presencia de familiares, directivos, representantes institucionales y miembros del primer equipo.

El director general del Valencia CF, Javier Solís, destacó la figura del exportero. "A Ochotorena podríamos definirlo con sabiduría y humildad porque lo hizo siempre desde su saber estar y, sin duda, sería imposible devolverle a José Manuel todo lo que dio por el club", aseguró.

El acto también reunió al CEO de fútbol, Ron Gourlay; al director de la Academia VCF, Luis Martínez; al presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar; al presidente de la Asociación de Futbolistas VCF, Fernando Giner; y a leyendas del club como José Manuel Sempere o el exportero Jaume Domènech, además de la plantilla masculina, el cuerpo técnico y representantes del Valencia CF Femenino.

Durante la ceremonia, el hijo del homenajeado, Andoni Ochotorena, agradeció el gesto del club en nombre de la familia. "Ha sido un día muy emotivo en el que el Valencia CF ha honrado la memoria de Ochotorena. Desde ahí arriba estará muy orgulloso de que se haya puesto esta placa donde venía él todas las mañanas. La familia estamos muy agradecidos por este homenaje", afirmó.

El nuevo nombre del campo principal de la Ciutat Esportiva de Paterna simboliza el reconocimiento permanente a uno de los grandes referentes bajo palos del club, cuya huella sigue muy presente en la historia valencianista.

Con este homenaje, el Valencia CF se suma a la conmemoración del 'Día Internacional del Portero', poniendo en valor la figura de los guardametas y, en especial, la de uno de los más emblemáticos de su historia.