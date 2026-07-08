El Valencia CF innova en su tercera equipación con el rosa como protagonista

Archivo - Tercera equipación del Valencia CF para la temporada 2026-27. - VALENCIA CF - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha presentado este miércoles la nueva tercera equipación para la temporada 2026-27, con un diseño que fusiona "moda", "innovación" y "valentía" y en el que destacan el color rosa y el rojo Torino, según ha anunciado la entidad.

"El atrevimiento inspira esta colección alternativa destinada a romper moldes. Una propuesta valiente, innovadora y alineada con las nuevas corrientes del diseño deportivo con una combinación cromática inédita en la historia reciente del club: rosa y rojo Torino", definió el club esta nueva camiseta en un comunicado.

Para el Valencia CF, este nuevo diseño representa una mentalidad basada en "la valentía y la diferencia", manteniendo la narrativa de la 'Terra de Valentia'. "Diseñada para trascender el terreno de juego, la 'THIRD' se abre camino con una estética moderna, en línea con las tendencias de la cultura urbana, la moda 'lifestyle' y 'blokecore' que conectan especialmente con nuevas generaciones de aficionados en todo el mundo", añadió la nota.

La camiseta destaca por su color rosa, combinado con el rojo Torino, que se debe a la equipación con la que los 'ché' jugaron en su primer partido como locales en el Estadio de Mestalla en 1923. Un guiño al actual feudo del Valencia CF que se espera que viva su última temporada antes de que los 'blanquinegros' se desplacen al Nou Mestalla en la campaña 2027-28.