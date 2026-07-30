El Valencia CF presenta la segunda equipación inspirada en el mar Mediterráneo

Los futbolistas Javi Guerra, Diego López y Filip Ugrinic posando con la nueva segunda equipación del Valencia CF para esta temporada 2026-27. - VALENCIA CF

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha presentado este viernes la segunda camiseta de la marca deportiva Puma para la temporada 2026-27, con un diseño basado en un "profundo" tono azul como color predominante y combinado con un naranja "cálido" para evocar los atardeceres sobre el mar Mediterráneo, según ha comunicado el club.

"Con un profundo tono azul, la equipación visitante lleva el espíritu del Mediterráneo a todos los rincones donde compite el equipo, una declaración de intenciones que refleja la forma de vivir de los valencianos y su vínculo con el mar que baña la 'Terra de Valentia'. El diseño apuesta por una combinación con detalles en un elegante 'Mediterranean Orange', un guiño a los cálidos atardeceres sobre el mar", definió el anuncio.

Este contraste también se refleja en el escudo del Valencia CF, el logo de Puma y los patrocinadores oficiales presentes en toda la equipación, dando lugar a una indumentaria con "personalidad y estética contemporánea". Además, al igual que en las anteriores camisetas presentadas para esta campaña, el murciélago del escudo se sitúa en la parte posterior del cuello, acabado en el mismo tono naranja mediterráneo, reforzando el vínculo entre la "tradición del club y el diseño de la nueva colección".

La equipación se completa con pantalones y medias en color azul mar, también rematados con detalles y los logotipos de las marcas patrocinadoras en naranja mediterráneo, conformando así un conjunto equilibrado que transmite "identidad y orgullo por el territorio", destacó.

Además de su diseño, la nueva camiseta incorpora la evolución "más avanzada" de la innovación textil de Puma, al estar confeccionada con la nueva tecnología 'Ultrawave Thermoadapt', un tejido de alto rendimiento desarrollado para ofrecer una mayor elasticidad y transpirabilidad sin renunciar a la ligereza que la caracteriza.

"Gracias a esta evolución, la segunda equipación se adapta con mayor precisión a los movimientos del futbolista, favorece una regulación térmica más eficiente y maximiza la comodidad tanto en competición como en los entrenamientos, respondiendo a las exigencias del fútbol de élite", concluyó.