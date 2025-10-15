El Valencia confía a la firma estadounidense CBRE la venta de los terrenos de Mestalla

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha anunciado este miércoles que la empresa inmobiliaria internacional CBRE, con origen en Estados Unidos pero que tiene oficina en la capital valenciana, será la encargada de la futura venta de los terrenos donde se ubica actualmente el estadio de Mestalla, que quedará sin uso en cuanto el club se mude al Nou Mestalla en 2027.

"El Valencia CF ha otorgado a CBRE, primera firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios, el mandato de venta en exclusiva de los terrenos sobre los que se asienta el Camp de Mestalla", anunció el club en un comunicado.

La parcela en la que se encuentra el actual estadio del Valencia CF, hasta que se produzca el traslado al Nou Mestalla en verano de 2027, cuenta con una superficie edificable de aproximadamente 90.000 metros cuadrados, que contempla una distribución de usos entre residencial y terciario, incluyendo uso hotelero y de oficinas.

Para el club, esta configuración ofrece un "alto potencial de transformación y reposicionamiento", en línea con las tendencias actuales de multifuncionalidad de los espacios deportivos y regeneración urbana.

La operación estará liderada por la división de Sports de CBRE, línea de negocio que pone el foco en maximizar el valor de los activos deportivos y potenciar su impacto positivo en el entorno en el entorno urbano y social, en estrecha coordinación con la oficina de CBRE en Valencia, donde la compañía está presente desde hace 25 años.

El historial de CBRE incluye proyectos emblemáticos a nivel nacional, como la nueva ciudad deportiva Celta360 del RC Celta de Vigo), e internacional, como el Everton Stadium de Everton de la Premier League inglesa.

CBRE Group Inc, con sede central en Dallas (Estados Unidos) y cotizada en el NYSE e incluida en Fortune 500 y S&P 500, es la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios líder a nivel internacional, según los ingresos del ejercicio 2024. En España está presente desde 1973, donde ofrece servicios inmobiliarios a través de 9 oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca.