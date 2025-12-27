El Valencia, "consternado" por el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B

Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B - VALENCIA CF

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia se ha mostrado "consternado" por el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, en el naufragio de una embarcación en Indonesia en la que viajaba junto al resto de su familia, un accidente en el que también han muerto tres de sus hijos, todos menores de edad.

"El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF", señaló en un comunicado.

Cuatro miembros de la familia, Martín y tres hijos menores de entre 9 y 12 años, se encuentran todavía desaparecidos en Indonesia tras el naufragio de un barco turístico. Otras dos españolas, la mujer del hombre desaparecido y una de las hijas de la pareja, pudieron ser rescatadas de la embarcación y se encuentran bien.

El barco transportaba a once personas cuando se hundió esta pasada noche cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali. El equipo de búsqueda y rescate de Labuan Bajo ha podido salvar a siete personas, entre ellas las dos españolas, cuatro tripulantes y un guía turístico, mientras que el dispositivo mantiene su actividad en búsqueda de los cuatro desaparecidos.