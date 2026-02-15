El Valencia hiere al Levante y el Betis deja en descenso al Mallorca

Levante UD - Valencia CF - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia se llevó (0-2) un derbi caliente contra el Levante este domingo en una jornada 24 de LaLiga EA Sports que metió al Mallorca en zona de descenso, por su derrota (1-2) ante el Real Betis, y que hundió otro poco al colista Real Oviedo, superado (1-2) por el Athletic Club.

El Ciudad de Valencia terminó herido en la tabla, segundo por la cola su equipo, y en el orgullo, con la polémica celebración 'che' al final del partido. El Valencia salió de la zona roja en un derbi directo por la salvación, gracias a los goles en el segundo tiempo de Largie Ramazani y Umar Sadiq. El primero acto tuvo poca historia.

Fue tras los cambios de la reanudación cuando se animó el encuentro. Los de Carlos Corberán funcionaron con Javi Guerra y Sadiq generando el tanto de Ramazani en el minuto 64, mientras que Luís Castro quemó naves en busca de meterse en el partido. La defensa 'che' contuvo la reacción local y Sadiq sentenció.

Una contra mortal que terminó con las opciones de un Levante frustrado, con dos amarillas seguidas a Kervin Arriaga, y con una afición que lanzó de todo a los jugadores del Valencia por la celebración de Eray Cömert usando un banderín con su camiseta. Con 18 puntos, el equipo 'granota' ve la salvación a siete puntos, y el Valencia suma 26, dos más que el Mallorca.

El equipo balear marca ahora el descenso después de caer en casa contra un Betis contundente en el primer tiempo. No fue así nada más empezar, porque Marc Roca la mandó al poste, mientras Jan Virgili lo intentaba para los locales. Sin embargo, en una contra letal, Abde adelantó a los andaluces a los 20 minutos. Antes del descanso, otro jugadón rápido de los béticos fue el 0-2 de Cédric Bakambu.

Los de Manuel Pellegrini, que venían de secar al Atlético de Madrid, supieron manejar la renta y el segundo tiempo hasta que Vedat Muriqi hizo el 1-2 pasada la hora de encuentro. El increíble testarazo del 'Pirata' no tuvo mayor recompensa, porque otro de Virgili se fue por poco. El Betis pudo antes hacer el tercero, salvado sobre la línea, pero no le hizo falta.

El conjunto bético afianzó la quinta posición con 41 puntos y se acercó a un Atlético (45) derrotado este domingo. Con 31, el Athletic Club aún sigue lejos de Europa, pero al menos empieza a enlazar buenos resultados en Liga. Los de Ernesto Valverde, sin un Nico Williams que sigue lastrado por su pubalgia, empezaron por debajo en el marcador por el 1-0 de Ilyas Chaira.

El equipo vasco salió con otra intensidad al segundo tiempo, con más presencia en campo contrario, y Mikel Jauregizar, pidiendo el cambio por lesión, hizo el 1-1. La urgencia y el Carlos Tartiere tiraron de un Oviedo que encajó como una losa en penalti que convirtió Oihan Sancet. La presión atenazó las decisiones de un colista con 16 puntos y cada vez más condenado.