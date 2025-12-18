Valencia y Mallorca quieren una Navidad tranquila

Archivo - March 30, 2025, Valencia, Spain: Samu Costa (RCD Mallorca) and Luis Rioja (Valencia CF) during the LaLiga match between Valencia CF and RCD Mallorca at Mestalla on March 30, 2025 in Valencia, Spain. - Europa Press/Contacto/Maria Jose Segovia/Defodi Im

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF recibirá este viernes (21.00 horas) al RCD Mallorca en la jornada 17 de LaLiga EA Sports, un partido que ambos equipos afrontarán situados en la zona baja de la clasificación y con necesidad de sumar los tres puntos para no marcharse al parón navideño en puestos de descenso.

El Estadio de Mestalla será testigo del primer duelo de una nueva jornada liguera, última del año natural, con dos conjuntos necesitados de buenos resultados para coger impulso. El Valencia llega con el billete para los octavos de final de la Copa del Rey, tras haber vencido a domicilio al Sporting de Gijón (0-2), y el plantel de Carlos Corberán tratará de plasmar ahora en la Liga esas buenas sensaciones coperas.

Un buen resultado ante el Mallorca daría cierto respiro a los 'ches', que se encuentran marcando la salvación. Encima de llevarse los tres puntos delante de su afición, que no ve a sus jugadores ganar desde el pasado derbi valenciano (1-0), calmaría en cierta medida las aguas de un Mestalla que presagia nuevamente con una temporada complicada.

De no ganar, los valencianistas volverían a vivir un periodo navideño convulso y en puestos de descenso, precisamente la temporada pasada durante este parón destituyeron al anterior entrenador, Rubén Baraja, para hacer llegar a Corberán el día de Navidad. El técnico valenciano querrá vivir un primer aniversario sin sobresaltos.

Enfrente estará un Mallorca que viaja a la ciudad del Turia dolido tras su inesperada derrota (1-0) en los dieciseisavos de la Copa frente al Deportivo de La Coruña. El equipo de Jagoba Arrasate quiere olvidar cuanto antes ese traspié y no seguir cayendo en la tabla clasificatoria de Primera División.

Eso sí, los bermellones llegan a esta última jornada de 2025 tras sumar los tres puntos el fin de semana pasado ante su afición contra el Elche (3-1). Un resultado que sirvió para cortar una racha de tres partidos sin conocer la victoria encima contra rivales directos que luchan por la salvación. Pero se enfrenta a su talón de Aquiles que es jugar lejos de Son Moix donde tan solo han sumado cuatro puntos de los 24 posibles --victoria al Sevilla (1-3) y empate ante el Real Oviedo (0-0)--.

Para este encuentro, Corberán tiene las dudas de Arnaut Danjuma y de Lucas Beltrán. El neerlandés tiene molestias en el tobillo y su disponibilidad dependerá de las sensaciones que tenga; mientras que el argentino padece un proceso viral, aunque desde el club confían en que pueda estar disponible para el encuentro. Con ello, el técnico valenciano podría repetir el once de la última jornada liguera.

Por su parte, Arrasate no tiene ninguna baja confirmada y viaja a Valencia con toda su plantilla disponible. Además, el técnico vasco recupera a Samú Costa, que se perdió el encuentro anterior por acumulación de tarjetas, y su presencia en el once titular se antoja más que posible. Arriba estarán Vedat Muriqi y Jan Virgili, la revelación bermellona y a la que se agarran para generar ocasiones de gol.

--HORARIOS DE LA JORNADA 17 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 19.

Valencia - Mallorca. Quintero González (C. Andaluz) 21.00 horas.

-Sábado 20.

Oviedo - Celta de Vigo14.00.

Levante - Real Sociedad 16.15.

Osasuna - Alavés18.30.

Real Madrid - Sevilla 21.00.

-Domingo 21.

Girona - Atlético de Madrid 14.00.

Villarreal - FC Barcelona16.15.

Elche - Rayo Vallecano18.30.

Betis - Getafe 21.00.

-Lunes 22.

Athletic - Espanyol21.00.