El Valencia se mete en los cuartos de la Copa desde El Plantío

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF se ha clasificado este jueves para los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE después de ganar por 0-2 en su visita al Burgos CF, con goles de Rubo Iranzo y de Sadiq Umar que han neutralizado el ímpetu de las gradas pese a la intensa lluvia caída en El Plantío.

De hecho, el Valencia mitigó ese ambiente en el 10' porque Rubo cabeceó un córner y cruzó su remate para alojar el 0-1 en la portería junto a un poste. Poco antes de la media hora, Mateo Mejía merodeó el empate con un cabezazo que salió alto, tras un pase de Víctor Mollejo también de cabeza.

Poco más sufrió hasta del descanso el portero visitante y, además, al inicio de la segunda mitad llegó el 0-2. Diego López filtró un pase raso a zona de tres cuartos para Largie Ramazani, quien lo prolongó con destino a la carrera de Sadiq; éste se zafó en carrera de Aitor Córdoba y, frente a la salida del guardameta rival, marcó con un remate a bocajarro.

La reacción burgalesa corrió a cargo de Kévin Appin, entrado al campo en el 60'. Primero, con un centro sin compañero rematador; luego, con un derechazo a banda cambiada desde fuera del área y que se estrelló en el travesaño; y en tercer lugar, con un cabezazo a bocajarro tras un centro cruzado y que Stole Dimitrievski le paró de bruces con el cuerpo.

En los minutos finales entró al campo Mario González, quien tuvo dos ocasiones casi seguidas, pero tenía la mirilla tan desviada como sus compañeros. Con la pólvora mojada, el Burgos se despidió en octavos de final de esta Copa del Rey; mientras, el Valencia no acusó que Ramazani fallase un disparo franco en el tiempo de descuento y selló su victoria.