Valencia y Real Sociedad miden su ambición en Mestalla

Mendizorrotza vive el primer duelo directo para Alavés y Levante

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Valencia y Real Sociedad abren este sábado en Mestalla (21.30 horas) su temporada 2025-26 en LaLiga EA Sports, en la que ambos aspiran a mejorar la modesta actuación del pasado curso, en una primera jornada de competición en la que el Levante regresa a la máxima categoría en casa del Deportivo Alavés (21.30 horas), a priori un rival en la lucha por evitar el descenso.

Tanto valencianistas como donostiarras cerraron la pasada campaña con 46 puntos, en tierra de nadie, suficientes para no ver peligrar su continuidad en Primera pero lejos de las plazas que garantizaban la presencia en competiciones europeas. Para los de Carlos Corberán, un triunfo amargo, después de pasar buena parte del curso en zona de peligro, mientras que en el conjunto 'txuri urdin' supuso el fin de la era de Imanol Alguacil.

Ahora, el equipo 'che', que encadena cinco años sin jugar competición continental, espera que este sea el curso de su regreso a la parte alta de la tabla. Sin hombres como Cristhian Mosquera, Giorgi Mamardasvhili o Enzo Barrenechea, ha conseguido retener a jóvenes talentos como Javi Guerra y César Tárrega, además de incorporar a futbolistas como Julen Agirrezabala, Arnaut Danjuma o Filip Ugrinic.

Los vascos, con Sergio Francisco en el banquillo, se agarran al liderazgo de Mikel Oyarzabal, Brais Méndez o Take Kubo para olvidar la marcha de un jugador clave como Martín Zubimendi, ahora metrónomo del Arsenal, y buscan mejorar sus números arriba con el fichaje del extremo Gonzalo Guedes.

Precisamente, tanto el portugués -si se logra su inscripción a tiempo- como Umar Sadiq volverán a la que fue su casa para afrontar un encuentro que se saldó con victoria local el pasado curso (1-0), con gol de Hugo Duro. En pretemporada, los de Corberán solo ganaron uno de los cinco amistosos disputados -frente al Torino (3-0)-, mientras que el conjunto guipuzcoano se impuso en tres de siete.

ALAVÉS Y LEVANTE, EN BUSCA DE SUS PRIMEROS PUNTOS

En Mendizorrotza, Deportivo Alavés, que el pasado año coqueteó con el descenso, y Levante, recién ascendido a LaLiga EA Sports, buscarán sus primeros tres puntos de la campaña, muy codiciados en esta ocasión al tratarse, además, de posibles rivales por evitar el descenso de categoría.

Todo en un duelo con morbo, ya que la última vez que se vieron las caras, en el partido de vuelta de la final por el ascenso de la temporada 2022-23, los babazorros frustraron al conjunto granota con un penalti agónico en el minuto 129, marcado por Asier Villalibre, en el Ciutat de València. Además, el Levante nunca ha conseguido imponerse en Mendizorrotza en la máxima categoría -cuatro derrotas y un empate-.

El cuadro valenciano, campeón de LaLiga Hypermotion 2024-25, seguirá confiando en Julián Calero para su nueva aventura en Primera, con Jeremy Toljan, Matías Moreno, Alan Matturro, Jon Ander Olasagasti o Kervin Arriaga, estos tres últimos duda por problemas musculares para el debut, como refuerzos. Carlos Álvarez, recuperado de una pubalgia, estará disponible para el técnico granota, al contrario que Alfonso Pastor y Goduine Koyalipou.

Enfrente, el Alavés de Eduardo 'Chacho' Coudet espera arrancar con paso firme en casa, donde quiere apuntalarse para no pasar apuros a final de temporada. Youssef Enríquez, Carles Aleñá, Jonny Otto o Pablo Ibáñez han llegado a Vitoria para reforzar al equipo, donde el exmadridista Mariano Díaz parece llamado a ser la referencia en ataque.

--PROGRAMA DE LA JORNADA DE SÁBADO EN LALIGA EA SPORTS.

RCD Mallorca - FC Barcelona. 19.30.

Deportivo Alavés - Levante UD.21.30

Valencia CF - Real Sociedad. 21.30.