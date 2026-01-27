Publicado 27/01/2026 00:06

El Valencia refuerza su centro del campo con el argentino Guido Rodríguez

LÁZARO DELA PEÑA/VALENCIA CF

    MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El centrocampista argentino Guido Rodríguez jugará esta temporada en el Valencia CF, ha confirmado el club valencianista tras llegar a un acuerdo para su traspaso, que permitirá al futbolista regresar a LaLiga EA Sports después de su paso por el Real Betis.

   "La incorporación del centrocampista argentino aportará equilibrio, experiencia, personalidad y valor añadido a la medular, siendo capaz de contribuir en fase ofensiva y defensiva al equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán", indicó la entidad 'che'.

   El de Sáenz Peña, de 31 años, vistió las camisetas de River Plate, Defensa y Justicia, Tijuana y América antes de recalar en 2020 en el Real Betis, con el que jugó 172 partidos y anotó nueve goles antes de poner rumbo a la Premier League en 2024.

   En su temporada y media en el West Ham, Rodríguez participó en 32 encuentros. Además, con la selección argentina, conquistó el Mundial de Catar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

